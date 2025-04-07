Весна на горизонте. Барнаул с высоты птичьего полета

Любуемся нежным весенним городом

07 апреля 2025, 07:00, ИА Амител

Весенний Барнаул / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

С высоты птичьего полета весенний Барнаул предстает перед нами совершенно особенным. Город будто просыпается после долгой сибирской зимы – улицы оживают, с крыш и тротуаров почти исчез снег, лишь местами белеют последние сугробы. Деревья еще голые, но воздух уже наполнен весной – чистый, с легким ароматом талого снега и пробуждающейся земли. Барнаул в это время года особенно красив – живой, светлый, немного уставший после зимы, но уже полный ожиданий.

А вы догадались, откуда были сделаны кадры с видами почти освободившегося от снега города Барнаула?