"Вести Алтай" заблокировали на YouTube и теперь все видео недоступны

Блокировка прошла без предупреждения

06 февраля 2024, 16:30, ИА Амител

"Вести Алтай" / Фото: кадр из видео

Американская платформа YouTube заблокировала канал "Вести Алтай". Об этом "Вести" сообщили в своем Telegram-канале.

"Причина, по которой YouTube в одностороннем порядке и безо всякого предупреждения заблокировал региональный российский новостной канал, связана с политической позицией американского ресурса. Она явно противоречит информационной политике российских СМИ и освещению ими важнейших социально-политических событий в собственной стране", – говорится в телесюжете.

При попытке зайти на YouTube-канал "Вести Алтай" появляется сообщение: "Этот канал недоступен".