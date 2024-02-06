"Вести Алтай" заблокировали на YouTube и теперь все видео недоступны
Блокировка прошла без предупреждения
06 февраля 2024, 16:30, ИА Амител
"Вести Алтай" / Фото: кадр из видео
Американская платформа YouTube заблокировала канал "Вести Алтай". Об этом "Вести" сообщили в своем Telegram-канале.
"Причина, по которой YouTube в одностороннем порядке и безо всякого предупреждения заблокировал региональный российский новостной канал, связана с политической позицией американского ресурса. Она явно противоречит информационной политике российских СМИ и освещению ими важнейших социально-политических событий в собственной стране", – говорится в телесюжете.
При попытке зайти на YouTube-канал "Вести Алтай" появляется сообщение: "Этот канал недоступен".
17:01:20 06-02-2024
вот печалька. надо всем росСМИ на рутуб, там никаких политически ангажированных американцев нет. и зрителей тоже
17:01:44 06-02-2024
Рутуб есть
17:05:38 06-02-2024
Гость (17:01:44 06-02-2024) Рутуб есть... Там и зрителей нет.
17:14:44 06-02-2024
Гость (17:05:38 06-02-2024) Там и зрителей нет.... Есть. Я там концерт Корнелюка смотрю
17:29:58 06-02-2024
Гость (17:05:38 06-02-2024) Там и зрителей нет.... Зато реклама есть. И много. Очень много.
22:11:11 06-02-2024
Гость (17:29:58 06-02-2024) Зато реклама есть. И много. Очень много.... вы блокираторы рекламы не освоили? когда-то и на ютубе реклама была, и много, очень много. и доходы с рекламы перечисляли блогерам.
17:33:37 06-02-2024
Гость (17:01:44 06-02-2024) Рутуб есть... И кто там смотреть будет?
22:32:10 06-02-2024
Гость (17:01:44 06-02-2024) Рутуб есть... Зрители есть, но после 10 реклам за 5 минут забываю про это ресурс на месяцок( хотя я за наши ресурсы, но должно быть и удобно ими пользоваться
17:12:51 06-02-2024
"Нашим,вашим. Сеем, пишем". Вы там определяйтесь, за кого будете?
17:17:38 06-02-2024
И что же эти пиндосы постоянно талдычат о свободе,в том числе о свободе слова?В своём пропагандистском оболдуйстве никогда не признаются )
17:37:35 06-02-2024
Цель продажной раболепной политики западных СМИ -беспрекословно следовать генеральной линии своих капиталистических правительств.Про тех журналистов и редакторов ровно сто лет назад было сказано великими советскими писателями:"акробаты фарса и гиены ротационных машин".
17:43:28 06-02-2024
Меня ВестиАлтай в Телеге забанили. Не долго ответа летела. Правила бумеранга никто не отменял!!!
18:04:00 06-02-2024
Каждый день смотрю Рутуб, примерно полгода. Там практически всех можно увидеть, кого на ютубе забанили.
19:16:43 06-02-2024
Ваще пофик
10:31:07 09-02-2024
По барабану. Будет необходимость,делайте свое.