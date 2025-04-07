Ветеранам на Алтае в апреле перечислят юбилейные выплаты в честь 80-летия Великой Победы
Деньги придут одновременно с пенсией
07 апреля 2025, 15:00, ИА Амител
Юбилейные единовременные выплаты в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне ветераны получат в апреле, сообщает отделение Социального фонда России по Алтайскому краю.
Выплату в размере 80 тысяч рублей получат участники и инвалиды Великой Отечественной войны, их вдовы, а также граждане, награжденные знаками "Житель блокадного Ленинграда", "Житель осажденного Севастополя", "Житель осажденного Сталинграда" и бывшие несовершеннолетние узники концлагерей.
Выплату в размере 55 тысяч рублей получат жители, трудившиеся в тылу в период Великой Отечественной войны не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, а также лица, награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в годы войны, и бывшие совершеннолетние узники нацистских концлагерей, тюрем и гетто.
"Единовременные выплаты будут зачислены на банковские счета 7 апреля. Жителям, получающим выплаты через почту, средства доставят в апреле одновременно с пенсией", – отметила управляющий отделением СФР по Алтайскому краю Ольга Клиндухова.
Напомним, выплаты устанавливались к 65-й, 67-й, 70-й и 75-й годовщинам Великой Победы. Алтайское отделение СФР ежегодно выплачивает участникам и инвалидам Великой Отечественной войны выплату ко Дню Победы в размере 10 тысяч рублей. Юбилейная выплата поступит дополнительно к этой сумме.
Обращаться в региональное отделение СФР с заявлением для получения средств не требуется, выплату назначат автоматически.
По вопросам социального обеспечения можно обратиться в единый контакт-центр: 8-800-100-0001 (звонок бесплатный), с понедельника по четверг – с 08:00 до 17:00, в пятницу – с 08:00 до 16:00.
15:13:35 07-04-2025
Дед под Москвой погиб ни кто ни чего не перечислял
Ни жене ни дочери.
15:26:21 07-04-2025
Гость (15:13:35 07-04-2025) Дед под Москвой погиб ни кто ни чего не перечислял Ни же... Аналогичная история.
23:32:59 07-04-2025
Гость (15:13:35 07-04-2025) Дед под Москвой погиб ни кто ни чего не перечислял Ни же... сами виноваты, нужно оформлять пенсию. кто за вас то будет няньчиться? перевод и пр. моя бабушка получала 80 000
13:15:19 08-04-2025
Гость (23:32:59 07-04-2025) сами виноваты, нужно оформлять пенсию. кто за вас то будет н... Вот хорошо,что вы настолько грамотны.А в нашем случае-бабушка и её дочь-колхозники без паспортов,без прав в то послевоенное время.И даже жуткие налоги платили безо всяких скидок.Выживай как хочешь.Так ,что говорить о каких то выплатах,пенсиях не приходилось.Тогда было того и гляди ,чтоб за недоимки не посадили.Вот такая вот была истинная картина.И в последующие времена ситуация , примерно ,та же-паши,да план давай,отношение как к рабочей скотине-спасибо то никто не сказал.
20:51:47 07-04-2025
Велика ли суммарная "щедрость" в свете того, что разменять как минимум десятый десяток дано далеко не каждому? По причине мизерности количества живых поднесь ветеранов ВОВ слабО "раскошелиться" было власти и выплатить персонально по миллиону (не 'зелёными' же, а всего лишь 'деревянными' рублями!) в честь 80(!)-летия Великой Победы (едва ли уже не последнего для них юбилея)?
20:59:24 07-04-2025
Гость (20:51:47 07-04-2025) Велика ли суммарная "щедрость" в свете того, что разменять к... Ветерану от этого миллиона только фантики от конфет "Коровка" достанутся. Все деньги растащат дети, внуки и правнуки. Или вы из них и есть?
23:33:34 07-04-2025
Гость (20:51:47 07-04-2025) Велика ли суммарная "щедрость" в свете того, что разменять к... выплаты также получает категория "дети Войны" помоему так называется