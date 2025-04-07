Ветеранам на Алтае в апреле перечислят юбилейные выплаты в честь 80-летия Великой Победы

Деньги придут одновременно с пенсией

07 апреля 2025, 15:00, ИА Амител

День Победы в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Юбилейные единовременные выплаты в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне ветераны получат в апреле, сообщает отделение Социального фонда России по Алтайскому краю.

Выплату в размере 80 тысяч рублей получат участники и инвалиды Великой Отечественной войны, их вдовы, а также граждане, награжденные знаками "Житель блокадного Ленинграда", "Житель осажденного Севастополя", "Житель осажденного Сталинграда" и бывшие несовершеннолетние узники концлагерей.



Выплату в размере 55 тысяч рублей получат жители, трудившиеся в тылу в период Великой Отечественной войны не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, а также лица, награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в годы войны, и бывшие совершеннолетние узники нацистских концлагерей, тюрем и гетто.

"Единовременные выплаты будут зачислены на банковские счета 7 апреля. Жителям, получающим выплаты через почту, средства доставят в апреле одновременно с пенсией", – отметила управляющий отделением СФР по Алтайскому краю Ольга Клиндухова.

Напомним, выплаты устанавливались к 65-й, 67-й, 70-й и 75-й годовщинам Великой Победы. Алтайское отделение СФР ежегодно выплачивает участникам и инвалидам Великой Отечественной войны выплату ко Дню Победы в размере 10 тысяч рублей. Юбилейная выплата поступит дополнительно к этой сумме.

Обращаться в региональное отделение СФР с заявлением для получения средств не требуется, выплату назначат автоматически.

По вопросам социального обеспечения можно обратиться в единый контакт-центр: 8-800-100-0001 (звонок бесплатный), с понедельника по четверг – с 08:00 до 17:00, в пятницу – с 08:00 до 16:00.