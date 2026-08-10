Вице‑премьер Хуснуллин назвал фразу о "двух бедах России" непатриотичной

Чиновник не согласен с утверждением о низком уровне интеллекта россиян

10 августа 2026, 16:33, ИА Амител

Дороги / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru

Вице‑премьер РФ Марат Хуснуллин в интервью ТАСС выступил против распространенного выражения "В России две беды: дураки и дороги".

По его мнению, эта фраза несправедлива и непатриотична. Хуснуллин подчеркнул, что не согласен с посылом о якобы низком интеллекте российского народа.

Он отметил, что по уровню образования и интеллектуальному потенциалу Россия входит в число мировых лидеров.