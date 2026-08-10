Вице‑премьер Хуснуллин назвал фразу о "двух бедах России" непатриотичной
Чиновник не согласен с утверждением о низком уровне интеллекта россиян
10 августа 2026, 16:33, ИА Амител
Дороги / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru
Вице‑премьер РФ Марат Хуснуллин в интервью ТАСС выступил против распространенного выражения "В России две беды: дураки и дороги".
По его мнению, эта фраза несправедлива и непатриотична. Хуснуллин подчеркнул, что не согласен с посылом о якобы низком интеллекте российского народа.
Он отметил, что по уровню образования и интеллектуальному потенциалу Россия входит в число мировых лидеров.
16:37:09 10-08-2026
три - чиновники
16:40:42 10-08-2026
Товарищ просто не правильно понял смысла выражения)))
17:15:01 10-08-2026
Гость (16:40:42 10-08-2026) Товарищ просто не правильно понял смысла выражения)))... Человек вице-премьер, а не понимает о чем писал классик.
Обращу внимание, он не жертва ЕГЭ, видимо дело все-таки не в нем и у ЕГЭ жертв не больше, чем у классического советского образования
12:23:08 11-08-2026
Mike (17:15:01 10-08-2026) Человек вице-премьер, а не понимает о чем писал классик.... Не писал такого ни какой классик. Михаил Задорнов в одном из интервью сказал, что так писал Гоголь, но эти слова у классика не встречаются ни в одном произведении
16:44:26 10-08-2026
А по уровню воровства чиновниками и власть придержащими выходит на первое место. Что ни чиновник , что не управленец то у всех дворцы да яхты , виллы. А на простую зарплату этого не купишь и не построишь!
00:49:04 11-08-2026
Татьяна (16:44:26 10-08-2026) А по уровню воровства чиновниками и власть придержащими выхо... Работаю в одной довольно крупной конторе Барнаула (надеюсь скоро оттуда свалю) - такого количества воровства со стороны как руководства, так и людей пониже - не видел нигде за свои 24 года стажа, 17 из которых - в органах власти.
16:44:29 10-08-2026
Блин! Вижу заголовок, сразу думаю, что дороги-то лучше стали! Читаю статью, а Хуснуллин про другое)))
17:05:27 10-08-2026
Г-н Хуснуллин неправильно расставил приоритеты. Все знают и понимают, кого называют дураками в этой фразе. Не надо обобщать
17:11:44 10-08-2026
этот чиновник принимает ключевые решения и через него проходят огромные денежные потоки.
не по себе стало от этого умозаключеният
17:14:58 10-08-2026
Вт он и подтвердил правильность народной мудрости
17:56:24 10-08-2026
Пусть тщательнее проанализирует количество населения, обманутое мошенниками.
18:04:40 10-08-2026
В данной фразе имеется ввиду, что одной из проблем является наличие дураков. Но сделать вывод, что дураки поголовно, это не правильно. Так, вывод не верный
20:20:36 10-08-2026
Это он про нас печально но факт...
12:34:37 11-08-2026
Гость (20:20:36 10-08-2026) Это он про нас печально но факт...... Жалко Вас...
22:41:53 10-08-2026
Хуснуллин подчеркнул, что не согласен с посылом о якобы низком интеллекте российского народа.
Да уж, если вице ипремьер "блещет" интеллектом, то у тех кто ещё выше интеллект зашкаливает? Они все думают, что это не про них, а про народ, которого называт электоратом?
08:17:50 11-08-2026
Надо говорить: депутаты и автоваз