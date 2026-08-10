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Вице‑премьер Хуснуллин назвал фразу о "двух бедах России" непатриотичной

Чиновник не согласен с утверждением о низком уровне интеллекта россиян

10 августа 2026, 16:33, ИА Амител

Дороги / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru
Дороги / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru

Вице‑премьер РФ Марат Хуснуллин в интервью ТАСС выступил против распространенного выражения "В России две беды: дураки и дороги".

По его мнению, эта фраза несправедлива и непатриотична. Хуснуллин подчеркнул, что не согласен с посылом о якобы низком интеллекте российского народа.

Он отметил, что по уровню образования и интеллектуальному потенциалу Россия входит в число мировых лидеров.

Дороги Мнения экспертов
       

Комментарии 16

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Гость

16:37:09 10-08-2026

три - чиновники

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Гость

16:40:42 10-08-2026

Товарищ просто не правильно понял смысла выражения)))

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Mike

17:15:01 10-08-2026

Гость (16:40:42 10-08-2026) Товарищ просто не правильно понял смысла выражения)))... Человек вице-премьер, а не понимает о чем писал классик.
Обращу внимание, он не жертва ЕГЭ, видимо дело все-таки не в нем и у ЕГЭ жертв не больше, чем у классического советского образования

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Гость

12:23:08 11-08-2026

Mike (17:15:01 10-08-2026) Человек вице-премьер, а не понимает о чем писал классик.... Не писал такого ни какой классик. Михаил Задорнов в одном из интервью сказал, что так писал Гоголь, но эти слова у классика не встречаются ни в одном произведении

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Татьяна

16:44:26 10-08-2026

А по уровню воровства чиновниками и власть придержащими выходит на первое место. Что ни чиновник , что не управленец то у всех дворцы да яхты , виллы. А на простую зарплату этого не купишь и не построишь!

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Гость

00:49:04 11-08-2026

Татьяна (16:44:26 10-08-2026) А по уровню воровства чиновниками и власть придержащими выхо... Работаю в одной довольно крупной конторе Барнаула (надеюсь скоро оттуда свалю) - такого количества воровства со стороны как руководства, так и людей пониже - не видел нигде за свои 24 года стажа, 17 из которых - в органах власти.

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Гость

16:44:29 10-08-2026

Блин! Вижу заголовок, сразу думаю, что дороги-то лучше стали! Читаю статью, а Хуснуллин про другое)))

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Юс

17:05:27 10-08-2026

Г-н Хуснуллин неправильно расставил приоритеты. Все знают и понимают, кого называют дураками в этой фразе. Не надо обобщать

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Трагати

17:11:44 10-08-2026

этот чиновник принимает ключевые решения и через него проходят огромные денежные потоки.
не по себе стало от этого умозаключеният

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гость

17:14:58 10-08-2026

Вт он и подтвердил правильность народной мудрости

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Гость

17:56:24 10-08-2026

Пусть тщательнее проанализирует количество населения, обманутое мошенниками.

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Гость

18:04:40 10-08-2026

В данной фразе имеется ввиду, что одной из проблем является наличие дураков. Но сделать вывод, что дураки поголовно, это не правильно. Так, вывод не верный

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Гость

20:20:36 10-08-2026

Это он про нас печально но факт...

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Гость

12:34:37 11-08-2026

Гость (20:20:36 10-08-2026) Это он про нас печально но факт...... Жалко Вас...

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гость

22:41:53 10-08-2026

Хуснуллин подчеркнул, что не согласен с посылом о якобы низком интеллекте российского народа.

Да уж, если вице ипремьер "блещет" интеллектом, то у тех кто ещё выше интеллект зашкаливает? Они все думают, что это не про них, а про народ, которого называт электоратом?

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Гость

08:17:50 11-08-2026

Надо говорить: депутаты и автоваз

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