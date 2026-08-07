Видовую "трешку" с панорамными окнами продают в Барнауле за 24 млн рублей

Продавец утверждает, что после завершения ремонта в квартире никто не жил

07 августа 2026, 08:35, ИА Амител

Фото: avito.ru

Трехкомнатную квартиру с дизайнерским интерьером выставили на продажу в Барнауле. Жилье площадью 111 квадратных метров оценили в 24 млн рублей — примерно в 216,2 тысячи рублей за "квадрат". Объявление размещено на сайте "Авито".

Квартира находится на 14-м этаже 16-этажного дома на улице Партизанской. При этом продавец отмечает, что из-за расположенных ниже нежилых помещений по фактической высоте объект находится примерно на уровне 21-го этажа.

Планировка включает три комнаты, кухню-нишу и два санузла. Высота потолков достигает 3,4 метра, а из панорамных окон открывается вид в сторону проспектов Ленина и Социалистического.

В помещениях завершен дизайнерский ремонт. Квартира продается вместе с мебелью и бытовой техникой и, по словам собственника, полностью готова к заселению.

Продавец также утверждает, что после завершения ремонта в квартире никто не жил.