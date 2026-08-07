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Видовую "трешку" с панорамными окнами продают в Барнауле за 24 млн рублей

Продавец утверждает, что после завершения ремонта в квартире никто не жил

07 августа 2026, 08:35, ИА Амител

Фото: avito.ru

Трехкомнатную квартиру с дизайнерским интерьером выставили на продажу в Барнауле. Жилье площадью 111 квадратных метров оценили в 24 млн рублей — примерно в 216,2 тысячи рублей за "квадрат". Объявление размещено на сайте "Авито".

Квартира находится на 14-м этаже 16-этажного дома на улице Партизанской. При этом продавец отмечает, что из-за расположенных ниже нежилых помещений по фактической высоте объект находится примерно на уровне 21-го этажа.

Планировка включает три комнаты, кухню-нишу и два санузла. Высота потолков достигает 3,4 метра, а из панорамных окон открывается вид в сторону проспектов Ленина и Социалистического.

В помещениях завершен дизайнерский ремонт. Квартира продается вместе с мебелью и бытовой техникой и, по словам собственника, полностью готова к заселению.

Продавец также утверждает, что после завершения ремонта в квартире никто не жил.

Барнаул недвижимость квартира
       

Комментарии 9

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Сергей Писарев

08:37:30 07-08-2026

Виды из окна ну совсем прям стремные)))

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ВВП

08:46:00 07-08-2026

а из панорамных окон открывается вид в сторону проспектов Ленина и Социалистического.
Такой вид не может быть стрёмным))))

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Мусик

09:22:35 07-08-2026

2 сотки за м2.
повод подробнее присмотреться

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Гость

09:45:13 07-08-2026

А что там с домом? суды закончились?

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Гость

11:27:11 07-08-2026

Гость (09:45:13 07-08-2026) А что там с домом? суды закончились?... Да там же вроде с фундаментом что-то, треснул что ли, говорят...

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Гость

09:46:14 07-08-2026

А где там панорамные окна-то?.. И вспоминая историю строительства этого дома, сомнительно, чтобы кто-то туда вселялся, имея такие деньги.

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Обманутый дольщик

10:16:33 07-08-2026

Квартиру которую купили за 3 млн в 2016, вложив в ремонт еще 3 млн, продавать за 24, это сильно. Успехов инвесторам!

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гость

10:33:14 07-08-2026

это в том самом недострое, где все разваливается?

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Гость

12:26:42 07-08-2026

гость (10:33:14 07-08-2026) это в том самом недострое, где все разваливается?... Да ладно вам, обои красивые, крепкие, выдерживают большие нагрузки

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