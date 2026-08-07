Видовую "трешку" с панорамными окнами продают в Барнауле за 24 млн рублей
Продавец утверждает, что после завершения ремонта в квартире никто не жил
07 августа 2026, 08:35, ИА Амител
Трехкомнатную квартиру с дизайнерским интерьером выставили на продажу в Барнауле. Жилье площадью 111 квадратных метров оценили в 24 млн рублей — примерно в 216,2 тысячи рублей за "квадрат". Объявление размещено на сайте "Авито".
Квартира находится на 14-м этаже 16-этажного дома на улице Партизанской. При этом продавец отмечает, что из-за расположенных ниже нежилых помещений по фактической высоте объект находится примерно на уровне 21-го этажа.
Планировка включает три комнаты, кухню-нишу и два санузла. Высота потолков достигает 3,4 метра, а из панорамных окон открывается вид в сторону проспектов Ленина и Социалистического.
В помещениях завершен дизайнерский ремонт. Квартира продается вместе с мебелью и бытовой техникой и, по словам собственника, полностью готова к заселению.
Продавец также утверждает, что после завершения ремонта в квартире никто не жил.
08:37:30 07-08-2026
Виды из окна ну совсем прям стремные)))
08:46:00 07-08-2026
а из панорамных окон открывается вид в сторону проспектов Ленина и Социалистического.
Такой вид не может быть стрёмным))))
09:22:35 07-08-2026
2 сотки за м2.
повод подробнее присмотреться
09:45:13 07-08-2026
А что там с домом? суды закончились?
11:27:11 07-08-2026
Гость (09:45:13 07-08-2026) А что там с домом? суды закончились?... Да там же вроде с фундаментом что-то, треснул что ли, говорят...
09:46:14 07-08-2026
А где там панорамные окна-то?.. И вспоминая историю строительства этого дома, сомнительно, чтобы кто-то туда вселялся, имея такие деньги.
10:16:33 07-08-2026
Квартиру которую купили за 3 млн в 2016, вложив в ремонт еще 3 млн, продавать за 24, это сильно. Успехов инвесторам!
10:33:14 07-08-2026
это в том самом недострое, где все разваливается?
12:26:42 07-08-2026
гость (10:33:14 07-08-2026) это в том самом недострое, где все разваливается?... Да ладно вам, обои красивые, крепкие, выдерживают большие нагрузки