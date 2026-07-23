В Барнауле почти исчезли квартиры-студии в новостройках
Краевая столица вошла в число городов, где доля такого формата жилья заметно уменьшилась
23 июля 2026, 07:14, ИА Амител
Квартиры-студии становятся все более редким предложением на рынке новостроек Барнаула. За последние три года их доля сократилась с 7% до 2%, тогда как девелоперы все чаще делают ставку на однокомнатные и двухкомнатные квартиры. К таким выводам пришли аналитики цифровой платформы "Циан".
По данным исследования, в 2023 году студии занимали 7% от общего объема предложения в новостройках Барнаула. К настоящему времени этот показатель снизился до 2%. Таким образом, краевая столица вошла в число городов, где доля подобного формата жилья заметно уменьшилась.
В целом по России тенденция оказалась схожей. Если три года назад на студии приходилось около 20% предложения на первичном рынке жилья, то сейчас — 15%. Одновременно увеличилась доля однокомнатных квартир — с 34 до 36%, а двухкомнатных — с 31 до 33%.
Как отмечают аналитики, пик популярности студий пришелся на 2023 год. Тогда спрос на них поддерживали льготная ипотека и высокий интерес со стороны инвесторов, которые выбирали компактное жилье благодаря его сравнительно невысокой стоимости и потенциальной доходности.
С 2024 года ситуация начала меняться. После завершения периода низких ипотечных ставок инвестиционный спрос заметно сократился, а покупатели стали чаще приобретать жилье для собственного проживания. В таких условиях предпочтение все чаще отдают квартирам с отдельной комнатой, а не студиям, что отразилось и на структуре предложения.
Еще одной причиной эксперты называют изменение состава новых жилых проектов. Девелоперы активнее выводят на рынок комплексы бизнес- и премиум-класса, где традиционно проектируется меньше студий и больше просторных квартир. Кроме того, на рынок повлияло регулирование. Так, в Москве с августа 2024 года действует запрет на проектирование квартир площадью менее 28 квадратных метров. В остальных регионах подобных ограничений пока нет, однако Минстрой рекомендовал ограничивать строительство такого жилья, а застройщики учитывают вероятность появления аналогичных требований и в других субъектах страны.
Самое значительное сокращение доли студий за последние три года аналитики зафиксировали в Сочи, где показатель снизился с 56 до 29%. Также заметное падение произошло в Москве — с 21 до 11%, Ростове-на-Дону — с 20 до 11%, Самаре — с 15 до 7% и Краснодаре — с 23 до 16%.
«После пика популярности студий в 2023 году рынок новостроек российских городов постепенно возвращается к более сбалансированной структуре предложения, где большую роль играют квартиры, ориентированные на постоянное проживание, а не на инвестиционный спрос», — отметила ведущий аналитик "Циана" Елена Бобровская.
07:39:54 23-07-2026
Общежития малой этажности (казармы) строить надо.
За городом, с скважинами и угольно-дровяными котельными на недорогой земле.
09:17:12 23-07-2026
Вежливый Человек (07:39:54 23-07-2026) Общежития малой этажности (казармы) строить надо.За горо... Павловский тракт 216.
бывшие домики в/ч.
08:09:08 23-07-2026
студии, плавно перетекли в апартаменты.
=малосемейка, общага.
08:30:00 23-07-2026
Да и вторички эконом-класса практически нет!
09:45:37 23-07-2026
Так цены задрали на эти студии, дороже, чем однокомнатные. Люди и перестали их брать.
10:20:32 23-07-2026
Гость (09:45:37 23-07-2026) Так цены задрали на эти студии, дороже, чем однокомнатные. Л...
Просто наелись этого обмана, когда однокомнатную называют двушкой, двушку трёшкой, не замечая что кухни то нет. Она же в комнате)))
09:47:19 23-07-2026
Да ладно есть студии, просто их скупают еще чуть ли не на этапе котлована, и к моменту сдачи дома остаются только 2-4 комнатные квартиры.
10:24:54 23-07-2026
У нас уникальный регион, цены как в Питере.
Из других регионов приезжают, обалдевают от высоченных цен.
Еще часто студии застройщики называют однокомнатными, типа, престижнее.
11:37:27 23-07-2026
У нас актуально сейчас 8-квадратные. Остальное дорого
21:14:44 23-07-2026
Гость (11:37:27 23-07-2026) У нас актуально сейчас 8-квадратные. Остальное дорого... Мне 8 квадратная в квадрате полностью нравится, коммуналка только 13 зимой была и она мне не нравится))