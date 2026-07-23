В Барнауле почти исчезли квартиры-студии в новостройках

Краевая столица вошла в число городов, где доля такого формата жилья заметно уменьшилась

23 июля 2026, 07:14, ИА Амител

Квартира с ремонтом / Изображение сгенерировано нейросетью "Шедеврум" / amic.ru

Квартиры-студии становятся все более редким предложением на рынке новостроек Барнаула. За последние три года их доля сократилась с 7% до 2%, тогда как девелоперы все чаще делают ставку на однокомнатные и двухкомнатные квартиры. К таким выводам пришли аналитики цифровой платформы "Циан".

По данным исследования, в 2023 году студии занимали 7% от общего объема предложения в новостройках Барнаула. К настоящему времени этот показатель снизился до 2%. Таким образом, краевая столица вошла в число городов, где доля подобного формата жилья заметно уменьшилась.

В целом по России тенденция оказалась схожей. Если три года назад на студии приходилось около 20% предложения на первичном рынке жилья, то сейчас — 15%. Одновременно увеличилась доля однокомнатных квартир — с 34 до 36%, а двухкомнатных — с 31 до 33%.

Как отмечают аналитики, пик популярности студий пришелся на 2023 год. Тогда спрос на них поддерживали льготная ипотека и высокий интерес со стороны инвесторов, которые выбирали компактное жилье благодаря его сравнительно невысокой стоимости и потенциальной доходности.

С 2024 года ситуация начала меняться. После завершения периода низких ипотечных ставок инвестиционный спрос заметно сократился, а покупатели стали чаще приобретать жилье для собственного проживания. В таких условиях предпочтение все чаще отдают квартирам с отдельной комнатой, а не студиям, что отразилось и на структуре предложения.

Еще одной причиной эксперты называют изменение состава новых жилых проектов. Девелоперы активнее выводят на рынок комплексы бизнес- и премиум-класса, где традиционно проектируется меньше студий и больше просторных квартир. Кроме того, на рынок повлияло регулирование. Так, в Москве с августа 2024 года действует запрет на проектирование квартир площадью менее 28 квадратных метров. В остальных регионах подобных ограничений пока нет, однако Минстрой рекомендовал ограничивать строительство такого жилья, а застройщики учитывают вероятность появления аналогичных требований и в других субъектах страны.

Самое значительное сокращение доли студий за последние три года аналитики зафиксировали в Сочи, где показатель снизился с 56 до 29%. Также заметное падение произошло в Москве — с 21 до 11%, Ростове-на-Дону — с 20 до 11%, Самаре — с 15 до 7% и Краснодаре — с 23 до 16%.

Таблица: Циан