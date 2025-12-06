Виктор Томенко рассказал, как на Алтае отпразднуют столетие Василия Шукшина

Вопрос о праздновании обсуждался на самом высоком уровне

06 декабря 2025

Шукшинские фестиваль на Алтае / Фото: amic.ru

Глава Алтайского края в интервью РИА Новости рассказал о том, как будет проходить праздник, посвященный столетию писателя, актера и режиссера Василия Шукшина. По словам губернатора, вопрос организации обсуждался на самом высоком уровне.

«Соответствующий указ президент Российской Федерации подписал в декабре 2024 года. Такое решение руководства страны – это знак того, что писатель, режиссер и актер является особо значимой фигурой для отечественной культуры. В соответствии с указом президента страны организационный комитет по подготовке этой значимой даты создан на федеральном уровне, а возглавила его министр культуры России Ольга Борисовна Любимова», – рассказал Томенко.

Также глава региона отметил, что празднование столетнего юбилея писателя будет отличаться от обычного празднования Шукшинских дней. Мероприятия планируют провести не только на Алтае, но и в других регионах страны.

«Сформирован единый федеральный план мероприятий, которые будут проводиться в период с 2026 по 2029 год. Не только в Алтайском крае, но и Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Волгограде, в станицах Вешенской и Клетской – всего около 70 мероприятий, в том числе за рубежом», – отметил губернатор.

В планах – организация крупных выставочных проектов в федеральных музеях и Российской государственной библиотеке. Кроме того, Томенко добавил, что в Барнауле пройдет Всероссийский театральный фестиваль "Здравствуйте, люди!".

К юбилею планируется открыть новый музей – Усадьбу крестьянского быта начала ХХ века" и установить памятник матери Шукшина, Марии Сергеевне Куксиной.

