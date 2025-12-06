Виктор Томенко рассказал, как на Алтае отпразднуют столетие Василия Шукшина
Вопрос о праздновании обсуждался на самом высоком уровне
06 декабря 2025, 09:35, ИА Амител
Глава Алтайского края в интервью РИА Новости рассказал о том, как будет проходить праздник, посвященный столетию писателя, актера и режиссера Василия Шукшина. По словам губернатора, вопрос организации обсуждался на самом высоком уровне.
«Соответствующий указ президент Российской Федерации подписал в декабре 2024 года. Такое решение руководства страны – это знак того, что писатель, режиссер и актер является особо значимой фигурой для отечественной культуры. В соответствии с указом президента страны организационный комитет по подготовке этой значимой даты создан на федеральном уровне, а возглавила его министр культуры России Ольга Борисовна Любимова», – рассказал Томенко.
Также глава региона отметил, что празднование столетнего юбилея писателя будет отличаться от обычного празднования Шукшинских дней. Мероприятия планируют провести не только на Алтае, но и в других регионах страны.
«Сформирован единый федеральный план мероприятий, которые будут проводиться в период с 2026 по 2029 год. Не только в Алтайском крае, но и Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Волгограде, в станицах Вешенской и Клетской – всего около 70 мероприятий, в том числе за рубежом», – отметил губернатор.
В планах – организация крупных выставочных проектов в федеральных музеях и Российской государственной библиотеке. Кроме того, Томенко добавил, что в Барнауле пройдет Всероссийский театральный фестиваль "Здравствуйте, люди!".
К юбилею планируется открыть новый музей – Усадьбу крестьянского быта начала ХХ века" и установить памятник матери Шукшина, Марии Сергеевне Куксиной.
Ранее amic.ru рассказывал, как в июле на Алтае завершился Шукшинский кинофестиваль и какие фильмы победили.
09:59:05 06-12-2025
А художественный музей в честь этого достроят?
14:31:28 06-12-2025
Гость (09:59:05 06-12-2025) А художественный музей в честь этого достроят?...
Вход на все мероприятия только через Макс! ))))
17:10:01 06-12-2025
Гость (14:31:28 06-12-2025) Вход на все мероприятия только через Макс! ))))...
Да они и без Макса нафиг не сдались.
20:18:28 07-12-2025
есть гарантия, что оргкомитет НОРМАЛЬНЫЙ и профи? что будет без скандалов, как на прощлом фестивале. такой стыд, каких-то блогерш позорных ( публикующих антироссийские посты) и пр. странных людей пригласили! скандал и стыд