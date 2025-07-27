Фоторепортаж с закрытия Шукшинского кинофестиваля в Сростках
Гости фестиваля посетили выставки ремесленников, праздник пирога, встречи с писателями и другие мероприятия
27 июля 2025, 10:15, ИА Амител
26 июля в Сростках завершился XXVII Шукшинский кинофестиваль, стартовавший 18 июля в Барнауле.
Гости фестиваля посетили выставку в музее-заповеднике Василия Шукшина, выставки народных ремесленников на горе Пикет, праздник пирога и творческие встречи с писателями, а также посмотрели на сценическое воплощение шукшинской прозы.
В Сростки также приехал губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Глава региона выразил благодарность всем, кто проявляет интерес к фестивалю и Алтайскому краю.
«Без вас "Шукшинские дни" не состоялись бы», – отметил он.
В конце мероприятия подвели итоги кинофестиваля. Гран-при в основной конкурсной программе получил фильм "Чистый лист" Полины Кондратьевой. Специальный губернаторский приз достался фильму "Подростки. Первая любовь" Святослава Подгаевского.
В 2025 году фестиваль охватил 12 населенных пунктов, в том числе на сельских территориях. Серию культурных мероприятий открыл спектакль Никиты Михалкова "12", который показали на сцене Алтайского краевого театра драмы 18 июля. С 22 по 26 июля в барнаульских кинотеатрах "Мир", "Пионер", "Премьера" показывали фильмы конкурсных программ кинофестиваля. Также их можно было посмотреть в летнем кинопарке "Шукшин молодой".
22 июля, в день торжественного открытия фестиваля, по красной дорожке у Алтайского краевого театра драмы прошло множество звезд. В их числе артисты Иван Добронравов, Зинаида Ястржембская, сценарист сериала "Ландыши" Рауф Кубаев, режиссеры Михаил Архипов, Андрей Зайцев, Оксана Харламова, председатели и члены жюри конкурсных программ Шукшинского кинофестиваля Михаил Калинин, Александр Герасимов, Галина Леонтьева и другие.
Как прошел последний день фестиваля – смотрите в фоторепортаже amic.ru.
10:24:59 27-07-2025
На последнем фото две бабёшки с распальцовкой, кто ?
16:41:58 27-07-2025
Гость (10:24:59 27-07-2025) На последнем фото две бабёшки с распальцовкой, кто ?... Выпускница ВГИКа, режиссёр фильма "Чистый лист" - говорят очень хороший. И актриса из этой картины. Молодую землячку поддержали. Почему бы и нет. Если картина хорошая. Это трудное дело снимать игровое кино
21:08:09 27-07-2025
Гость (10:24:59 27-07-2025) На последнем фото две бабёшки с распальцовкой, кто ?... Распальцовка? Ну больше на знак, что первые, походит. Видимо, что-то выиграли
17:44:30 27-07-2025
Переименуйте фестиваль в собрание Сбер, хватить позорить имя и фамилию Достойного земляка.
08:24:25 28-07-2025
Сколько можно уже их там собирать?? Вся эта шобла туда бухать по-черному ездит только...давно спалили уже всех этих Панкратовых-Черных