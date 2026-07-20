Виктор Зобнев предложил новые меры защиты клиентов сервисных центров

Закон вступит в силу 1 марта 2027 года

20 июля 2026, 17:48, ИА Амител

Сервисный центр / Телефоны / Гаджеты / Ремонт техники / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Производителей техники обяжут передавать сервисным центрам техническую документацию, необходимую для ремонта и обслуживания продукции, даже после снятия ее с производства. Соответствующие поправки в закон "О защите прав потребителей" 17 июля представил на пленарном заседании Совета Федерации сенатор от Алтайского края Виктор Зобнев.

Согласно изменениям, изготовители бытовой техники и других устройств должны будут предоставлять организациям и предпринимателям, занимающимся ремонтом, техническую документацию, а также все изменения, внесенные в нее. Перечень необходимых материалов и сроки их передачи определит правительство России.

Как пояснил Виктор Зобнев, новые нормы призваны решить проблему нехватки технической информации у сервисных центров.

«Иногда за сухими строками закона — очень понятные и важные для людей вещи. Часто у сервисных центров нет нужных данных от производителя. Теперь изготовитель будет обязан предоставлять [их], даже после того, как товар сняли с производства. Если срок службы не указан, данные должны быть доступны минимум десять лет», — написал сенатор в своем канале в Max.

По словам парламентария, благодаря новым требованиям сервисные центры смогут быстрее и качественнее ремонтировать технику, а потребители получат возможность обслуживать ее в течение всего срока службы.