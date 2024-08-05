Вильфанд предсказал в Алтайском крае жару до 35 градусов

По словам научного руководителя Гидрометцентра России, температура воздуха будет выше на 2-3 градуса

05 августа 2024, 16:01, ИА Амител

Жара / Источник фото: unsplash.com

В период с 5 по 11 августа температура воздуха в Алтайском крае будет выше нормы на 2-3 градуса: она составит около 25-30°С со знаком плюс. Местами столбики термометров на Алтае могут подняться до +35, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

О том, что первая декада августа на Алтае будет выше нормы на 2-3 градуса, прогнозировал и Новосибирский гидромет. Согласно расчетам метеорологов, средняя температура в первой десятидневке составит +20...+24°С при норме +17...+21°С. И пока эти прогнозы оправдываются за счет жары, которая держалась до сегодняшнего дня, уточнили amic.ru в Алтайском ЦГМС.

"Жарче всего у нас было в Волчихе, Угловском, Благовещенке и Кулунде. Здесь на протяжении пяти дней столбики термометров поднимались до +30°С и выше. Самым жарким днем стало 1 августа: в Кулунде и Славгороде воздух прогрелся до +35. В Барнауле максимальная отметка была зафиксирована 3 августа: температура воздуха в краевой столице составила +32°С", – рассказали в Алтайском ЦГМС.

Согласно прогнозу алтайских синоптиков, в период с 6 по 8 августа ночью в регионе столбики термометров покажут от +12 до +18 градусов, а днем воздух прогреется до +23 до +31. При этом в отдельных районах пройдут кратковременные дожди с грозами, а в утренние часы возможен туман.