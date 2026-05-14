Паниковать не стоит, но о профилактике забывать тоже не нужно

14 мая 2026, 17:30, ИА Амител

Хантавирус / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Мутация хантавируса Андес является естественным процессом, заявил в интервью RT профессор вирусологии биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Аграновский. При этом он подчеркнул, что передача этого вируса от человека к человеку затруднена.

«Вирусы постоянно мутируют. РНК-вирусы особенно склонны к изменениям, и это нормальный биологический процесс. В результате они могут приобретать новые характеристики, поэтому важно отслеживать эти изменения», — пояснил ученый.

Он также отметил, что хантавирус Андес не распространен в России.

Некоторые хантавирусы, например Андес, встречающиеся в Новом Свете, могут передаваться от человека к человеку, хотя и с трудом. Они имеют низкую контагиозность. Тем не менее грипп все еще остается более серьезной угрозой для здоровья человека, заключил Аграновский.

Ранее amic.ru писал, что фанаты увидели в "Симпсонах" предсказание вспышки хантавируса на круизном лайнере.