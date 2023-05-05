VK разрабатывает российский аналог Tinder
Предположительно, приложение станет доступно пользователям уже в 2023 году
05 мая 2023, 12:38, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Российская соцсеть "ВКонтакте" разрабатывает собственный аналог приложения для знакомств Tinder. Об этом сообщают "Ведомости".
В пресс-службе компании журналистам рассказали, что новый сервис не будет требовать от пользователей авторизации через аккаунт во "ВКонтакте". Войти в него можно будет без привязки к соцсети.
Предположительно, приложение будет доступно для пользователей уже в 2023 году.
Отмечается, что уже сейчас во "ВКонтакте" работает сервис "VK Знакомства".
Ранее стало известно, что Tinder планирует прекратить работу на территории России.
13:01:46 05-05-2023
Лучше бы все эти недоноски-разработчики разрабатывали не приложухи для проституток, а аналоги Windows, Office, AutoCAD, Corel Draw, PhotoShop, Premier, Forge и множества других полезные продуктов... Ещё, небось, господдержкой пользуются, упыри...
13:02:46 05-05-2023
Это так мы престиж института семьи повышаем...? Нравственность и т.д...?