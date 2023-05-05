VK разрабатывает российский аналог Tinder

Предположительно, приложение станет доступно пользователям уже в 2023 году

05 мая 2023, 12:38, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Российская соцсеть "ВКонтакте" разрабатывает собственный аналог приложения для знакомств Tinder. Об этом сообщают "Ведомости".

В пресс-службе компании журналистам рассказали, что новый сервис не будет требовать от пользователей авторизации через аккаунт во "ВКонтакте". Войти в него можно будет без привязки к соцсети.

Предположительно, приложение будет доступно для пользователей уже в 2023 году.

Отмечается, что уже сейчас во "ВКонтакте" работает сервис "VK Знакомства".

Ранее стало известно, что Tinder планирует прекратить работу на территории России.