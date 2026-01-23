Владельца рухнувшего ТЦ в Новосибирске арестовали и отправили в СИЗО

Сергея Туркова обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть человека

23 января 2026, 17:15, ИА Амител

Сергей Турков / Фото: прокуратура Новосибирской области

Суд в Новосибирске отправил в СИЗО владельца торгового центра, обрушившегося в Первомайском районе города. Сергей Турков будет находиться под стражей как минимум до 22 марта.

Бизнесмену предъявлено обвинение по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 238 УК РФ). Напомним, в результате обрушения крыши здания погиб один человек и пострадали двое.

Адвокаты Туркова просили избрать более мягкую меру пресечения, ссылаясь на его сотрудничество со следствием и готовность оказать помощь родственникам погибшего, однако суд счел доводы защиты недостаточными.

Напомним, один из трех пострадавших, извлеченных из-под завалов обрушившегося торгового центра в Новосибирске, скончался. Мужчина, которого спасатели достали третьим после двух женщин, умер в машине скорой помощи.