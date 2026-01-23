Владельца рухнувшего ТЦ в Новосибирске арестовали и отправили в СИЗО
Сергея Туркова обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть человека
Суд в Новосибирске отправил в СИЗО владельца торгового центра, обрушившегося в Первомайском районе города. Сергей Турков будет находиться под стражей как минимум до 22 марта.
Бизнесмену предъявлено обвинение по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 238 УК РФ). Напомним, в результате обрушения крыши здания погиб один человек и пострадали двое.
Адвокаты Туркова просили избрать более мягкую меру пресечения, ссылаясь на его сотрудничество со следствием и готовность оказать помощь родственникам погибшего, однако суд счел доводы защиты недостаточными.
Напомним, один из трех пострадавших, извлеченных из-под завалов обрушившегося торгового центра в Новосибирске, скончался. Мужчина, которого спасатели достали третьим после двух женщин, умер в машине скорой помощи.
Надо или нанимать скалолазов и чистить кровлю после каждого бурана или отправляться сетки вязать.
В обще не понять как работают бти и исполнительные органы.У нас в городе застраивают "ковш" а на потоке посносили ветхое жилье ( вот вам земля и все комуникации - стройте на здоровье) ан нет не стоят.Нужно заблоговременно проверять область архитектуры .При СССР была общая стройка и все для народа а сейчас у нас в городе нет порядочного архитектурного масштаба.Это факт.
Зачем в СИЗО??? Разве он опасен для общества настолько, что его нужно изолировать???
Гость (20:30:01 23-01-2026) Зачем в СИЗО??? Разве он опасен для общества настолько, что ... Сейчас общество для него опасно. Есть жертвы. Пострадал бизнес. Могут навалять.