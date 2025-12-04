Владимир Мединский признался, что считал капибар исключительно мягкими игрушками

Теперь политик хочет увидеть этих животных вживую

04 декабря 2025, 19:00, ИА Амител

Капибара / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Помощник президента России Владимир Мединский признался в интервью ТАСС, что до недавнего времени ошибочно считал капибару не животным, а названием мягкой игрушки.

«Я раньше думал, что капибара – это название мягких игрушек, что-то такое мохнатое, как Чебурашка. Но недавно я узнал, что капибара – это животное. Меня моя дочь просветила и показала мне фотографии», – рассказал Мединский.

Он отметил, что теперь хотел бы увидеть этих животных лично и собирается сходить на экскурсию вместе с дочерью.

«Век живи – век учись», – добавил помощник президента.

