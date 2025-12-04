Владимир Мединский признался, что считал капибар исключительно мягкими игрушками
Теперь политик хочет увидеть этих животных вживую
04 декабря 2025, 19:00, ИА Амител
Помощник президента России Владимир Мединский признался в интервью ТАСС, что до недавнего времени ошибочно считал капибару не животным, а названием мягкой игрушки.
«Я раньше думал, что капибара – это название мягких игрушек, что-то такое мохнатое, как Чебурашка. Но недавно я узнал, что капибара – это животное. Меня моя дочь просветила и показала мне фотографии», – рассказал Мединский.
Он отметил, что теперь хотел бы увидеть этих животных лично и собирается сходить на экскурсию вместе с дочерью.
«Век живи – век учись», – добавил помощник президента.
19:07:04 04-12-2025
А ведь говорят, ты чё самый умный, там не глупые люди всё решают
19:57:48 04-12-2025
Да, были времена - голубой это цвет, а заднеприводный - это тип привода колес автомобиля.
21:22:57 04-12-2025
подписался под собственной глупостью. смело
06:13:42 05-12-2025
Гость (21:22:57 04-12-2025) подписался под собственной глупостью. смело... Не путайие глупость и незнание какого-то малозначащего факта. Прол существование капибар 99% населения узнало благодаря мемам, а не вследствие внекоассного изучения биологии.
11:58:50 05-12-2025
Гость (06:13:42 05-12-2025) Не путайие глупость и незнание какого-то малозначащего факта...
Вы вступаетесь за человека, который утверждал, что у россиян есть лишняя хромосома. А это как раз курс биологии за 8-9 класс
22:45:37 04-12-2025
Володя Капибарский. Звучит? Звучит!
06:09:54 05-12-2025
Согласно специальной буллы Папы Римского капибара- рыба. Это связано с тем, что капибара являлась обьектом охоты и чуть ли не главной пищей местных индейцев... пойди, объясни им, почему по пятницам и в пост мясо вкушать нельзя. А рыбу можно. В врде живёт- зхначит, рыба. Господь любит тебя.
09:42:32 05-12-2025
Эх,Мединский! Не читал Дарелла своим маленьким детям! А то бы давно знал про капибар...и не только!
11:56:49 05-12-2025
Гость (09:42:32 05-12-2025) Эх,Мединский! Не читал Дарелла своим маленьким детям! А то б...
Он их в зоопарк получается ни разу не водил
12:11:09 05-12-2025
Гость (09:42:32 05-12-2025) Эх,Мединский! Не читал Дарелла своим маленьким детям! А то б... Даррелл прекрасен!
кстати, некоторым взрослым тоже не помешает прочесть.
тем, которые про тюрьму в зоопарках визжат.