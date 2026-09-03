Владимир Путин опроверг слухи о новой мобилизации в России

По его словам, сейчас нет сценария, который бы потребовал этой меры

03 сентября 2026, 16:53, ИА Амител

Президент России Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) назвал слухи о мобилизации в стране информационной атакой противника, сообщает Lenta.ru.

Трансляция выступления главы государства ведется на Rutube.

"Нет такого сценария на сегодня, который потребовал бы мобилизации. Это информационная атака со стороны противника в преддверии выборов в Государственную Думу с попыткой повлиять на результат. Это задуманная информационная операция", — обозначил Путин.

Российский лидер заявил, что армия страны сейчас не испытывает недостатка в военнослужащих, а количество потерь Вооруженных сил Украины (ВСУ) значительно больше.

"У нас люди идут, как известно, и добровольно подписывают контракты. В отличие от того, что делается на Украине", — заключил Путин.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что новая мобилизация не обсуждается. По его словам, такие "информационные утки" вбрасываются для дестабилизации обстановки в стране.

В беседе с amic.ru волонтер и главный редактор портала "АПН Северо-Запад" Андрей Дмитриев отметил, что мобилизации в ее классическом виде в России ожидать не стоит, к тому же действующая система не предусматривает такого варианта развития событий.

"В традиционной форме с призывом какой-то категории граждан, конечно, мобилизации ожидать вряд ли стоит. Если она будет происходить, то будет происходить в скрытой форме. Наверняка она минует столицы, национальные республики", — считает эксперт.

Военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, полковник запаса Александр Перенджиев пояснил, что существующая военно-административная система рассчитана на постепенное пополнение личного состава, а не на массовый призыв большого числа бойцов: