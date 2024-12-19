Владимир Путин прокомментировал убийство генерала Кириллова

Президент заявил, что убийство Кириллова совершено опасным для многих способом

19 декабря 2024, 18:05, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

В ходе прямой линии президент РФ Владимир Путин прокомментировал убийство начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова.

"Об убийстве генерала Кириллова... Вы сказали – покушение. Я благодарен, что вы так сказали, потому что косвенно признали, что это теракт", – заявил Путин, отвечая на вопрос одного из журналистов.

Также российский лидер напомнил, что Киев многократно совершал теракты против россиян. Однако президент подчеркнул, что осуждения подобных действий от западных журналистов не было.