Власти Барнаула ищут место для открытия нового бесплатного городского пляжа
Работа такого пляжа не должна зависеть от паводкой ситуации
02 июля 2026, 16:52, ИА Амител
В Барнауле обсудили варианты дальнейшего совершенствования пляжного отдыха жителей города, при этом пришли к выводу: открытие муниципального бесплатного пляжа — острая необходимость, сообщает мэрия.
Напомним, сейчас в Барнауле действует 11 бассейнов и четыре пляжа, осуществляющих свою работу на платной основе. А бесплатный городской пляж на острове Помазкин зависит от паводковой ситуации, в связи с чем его официальное открытие всегда "затягивается".
«Открытие городского пляжа неразрывно зависит от прохождения второй волны паводка на реке Оби в районе Барнаула, и каждый год дата определяется, исходя из многих факторов, влияющих на вопросы обеспечения безопасности отдыхающих», — подчеркнули в мэрии.
Председатель комитета по строительству, архитектуре и развитию города Роман Тасюк указал, что необходимо определить места для организации пляжа, не зависящего от паводковой ситуации. Для этого необходимо учитывать генеральный план города и провести ряд мероприятий по обследованию территорий.
Председатель комитета по земельным ресурсам и землеустройству города Анастасия Гринина отметила, что уже формируются списки участков, которые необходимо обследовать.
«Важно проверить все водоемы, которые можно использовать для организации муниципального пляжа. Это необходимо для безопасности и комфорта горожан», — подчеркнул замглавы администрации города по защите населения и информации Игорь Лисин.
16:58:32 02-07-2026
Давно пора, молодцы!
16:58:56 02-07-2026
лесной пруд был, от паводка не зависел
спустили и отдали под застройку
где и что они ищут , интересно
17:49:20 02-07-2026
Гость (16:58:56 02-07-2026) лесной пруд был, от паводка не зависел спустили и отдали... Логичное место на булыгино, сердце города, зря они воду спустили, хороший там пляж был, сосновый лес рядом, и душевые на улице стояли, все было по уму.
17:56:17 02-07-2026
Гость (16:58:56 02-07-2026) лесной пруд был, от паводка не зависел спустили и отдали... Во первых он зарос. Во вторых выше понастроили коттеджей, которые всякое дерьмо сливают в Барнаулку.
18:09:47 02-07-2026
Акакий (17:56:17 02-07-2026) Во первых он зарос. Во вторых выше понастроили коттеджей, ко... Мульчером проитись и снести все заросли, гидротехническое сооружение привести в порядок, коттеджи оштрафовать. Строителей с этого участка выгнать.
19:14:06 02-07-2026
Гость (18:09:47 02-07-2026) Мульчером проитись и снести все заросли, гидротехническое со... И корни корчевать еще 20 лет.
20:01:57 02-07-2026
Гость (18:09:47 02-07-2026) Мульчером проитись и снести все заросли, гидротехническое со... Грунт с фекалиями удалить метра на 2 в глубину?
16:59:57 02-07-2026
Раздали все нормальные общественные места коммерсам. Те начали драть втридорога.
Народ пошёл на необорудованные места, ибо платить 3000 рублей за то, чтобы несколько часов просто побыть с семьёй у водоёма, никто не захочет. Ну и закономерно начал тонуть, без надзора.
19:57:52 02-07-2026
Гость (16:59:57 02-07-2026) Раздали все нормальные общественные места коммерсам. платить 3000 рублей за то, чтобы несколько часов просто побыть с семьёй у водоёма, никто не захочет.
Может, хотят 3000 платить! Одна проблема - нет этих денег!)))
Городской бесплатный пляж нужен, как воздух! Существующее безобразие, где нет паводка только 20 дней в году - не пляж! Ежегодно вбухивают миллионы в обустройство, в итоге сезон меньше месяца! В остальное время люди вынуждены купаться на неприспособленных местах, что приводит уже к массовой гибели. 10% населения края выезжают на моря, но 90% обречены на домашний тазик с водой.
20:20:39 02-07-2026
Гость (19:57:52 02-07-2026) Может, хотят 3000 платить! Одна проблема - нет этих дене... Паводок есть на всей Оби. Что предлагаете?
17:09:53 02-07-2026
Был такой пляж.
В 2008-2010гг. когда песок добывали, намыли приличные горы песка в районе Леруа. Это единственное место где песок река смывать не будет. Но там не сделают потому что хорошо - это не правильно!
17:10:47 02-07-2026
Сходу пару мест назову. И вложения минимальные и инфраструктура почти рядом. Транспорт различный опять же. Павлик-Попова и Малахова под Павликом. Затраты только на окончательное забивание ливневок. Не благодарите.
17:41:42 02-07-2026
Гость (17:10:47 02-07-2026) Сходу пару мест назову. И вложения минимальные и инфраструкт...
Так дождя ждать нужно...
17:48:02 02-07-2026
Гость (17:41:42 02-07-2026) Так дождя ждать нужно...... Ну мы дождемся дождя) А потом уровень поддерживать парой поливалок в сутки, пока дно не заилится.))
13:12:21 03-07-2026
Гость (17:10:47 02-07-2026) Сходу пару мест назову. И вложения минимальные и инфраструкт... Дайте мне четыре полипропиленовых мешка и я сделаю вам рукотворное озеро на пересечении Малахова и Павлика. Удобно будет прыгать в воду сверху с моста, по водоёму будут ходить речные трамвайчики, дайверы смогут нырять к затонувшим жигулям...
17:19:49 02-07-2026
Ковш, прекрасное место для пляжа.
Барнаулка, от Власихи до Оби.
Пивоварка, в Юбилейном.
только нужны деньги, чтобы всё благоустроить.
17:37:34 02-07-2026
найди отличия. (17:19:49 02-07-2026) Барнаулка, от Власихи ... Купаться в канализации сливаемой с коттеджей? Ну такое себе.
19:36:20 02-07-2026
Афиноген (17:37:34 02-07-2026) Купаться в канализации сливаемой с коттеджей? Ну такое себе.... кто сливает-тому чоп забить, в трубу.
читай внимательно-благоустроить.
17:29:42 02-07-2026
Ликвидировать слив канализации Леруа и вновь открыть старый пляж.
В идеале соединить заливы под трактом, вернув проточную циркуляцию воды и статус действительного острова
17:46:57 02-07-2026
Гость (17:29:42 02-07-2026) Ликвидировать слив канализации Леруа и вновь открыть старый ... Проколами под автомобильным полотном, в подушке сделать, несколько проколов 10 шт металлисескими трубами d=500 мм протока пойдет. Дорогостоящая эта затея. Нужно было когда дорогу строили сразу предусматривать такие вещи.
17:58:04 02-07-2026
Гость (17:46:57 02-07-2026) Проколами под автомобильным полотном, в подушке сделать, нес... Найдутся экстремалы которые полезут в эти трубы. Мало того уровень воды в Оби значительно колеблется в течении года.
18:00:39 02-07-2026
Гость (17:29:42 02-07-2026) Ликвидировать слив канализации Леруа и вновь открыть старый ... А канализацию с леруа куда? На городской пляж?
08:22:51 03-07-2026
Магомет Абабович (18:00:39 02-07-2026) А канализацию с леруа куда? На городской пляж?... Леруа не в одиночестве на том берегу, а идея открыто слить щмурдяк в реку только ими реализована. Залить бетоном этот коллектор дешевле чем копать новые карьеры для затопления. И не понятно почему сразу нельзя было принудить арендатора природного ресурса к ликвидации загрязнения
18:05:52 02-07-2026
После выборов забудут, что искали))
18:10:26 02-07-2026
Позорище.Город на Оби и без нормального городского пляжа! Тот, что есть не удобен не только из-за паводковой ситуации.До него сложно добираться. Ходил лет, наверное, 20 с хвостиком туда теплоход, но очень недолго.А теперь он даже в Затон не ходит... Нормальный пляж городу очень нужен.Вот только сомневаюсь, что он будет раньше, чем рак на горе свистнет.Ну вы поняли)
19:13:36 02-07-2026
Гость (18:10:26 02-07-2026) Ходил лет, наверное, 20 с хвостиком туда теплоход, но очень недолго.А теперь он даже в Затон не ходит... ..
Ну так новый мост построили, пароход стал атавизмом.
19:00:22 02-07-2026
В Барнауле обсудили варианты дальнейшего совершенствования пляжного отдыха жителей города
Кто обсудил? Чиновники и депутаты? Понятно. Ничего не будет. Нет, ну деньги куда-нибудь якобы вбухают. Но пляжа не будет.
19:39:49 02-07-2026
зачем власти строить бесплатный городской пляж?для народа.
у них есть частные.для себя.
23:28:09 02-07-2026
Акакий (17:56:17 02-07-2026) Во первых он зарос. Во вторых выше понастроили коттеджей, ко... Во первых, он зарос потому что воду слили. Во вторых, котетжи понастроили уже намного позже. А пляж был идеальный! Если бы какой то чëрт не постарался его уничтожить, до сих пор бы там отдыхали! Найти его, наказать и пусть восстанавливает
06:47:25 03-07-2026
Гость (23:28:09 02-07-2026) Во первых, он зарос потому что воду слили. Во вторых, котетж... Жители Булыгино до сих пор воду с погребов откачать не могут.
06:47:13 03-07-2026
Пока эта тема у власти в процессе осмысления...
07:28:01 03-07-2026
В 2000х годах мы купались на право бережном тракте между лосихой и водным миром по правой стороне если ехать в сторону Барнаула, и сейчас это озеро есть на карте дубль гис , от лосихи 4 поворот. Сейчас там какие то грузовики шлагбаум,
09:43:32 03-07-2026
Рассказывали, что куда-то на автобусе двойке люди ездили купаться. Что там?
09:50:38 03-07-2026
В верхнем течении р.Власиха (за садоводством Пригородное) есть дамба - почистить и автобус запустить.
Про дамбу ниже (у школы) не говорю-опять вам коттеджники не понравятся.(хотя там маршрутка уже ходит)
09:56:30 03-07-2026
Почему так много минусов у дельных комментариев.
11:31:04 03-07-2026
Интэрэсно (09:56:30 03-07-2026) Почему так много минусов у дельных комментариев.... Потому что,как только дело касается вот таких вопросов, подключаются " специалисты" администрации. Или вы считаете, что горожане будут минусовать такие посты?))При чем это повторяется уже неоднократно. Помню, вот не так давно, по поводу установки памятника Достоевскому тоже самое было. Д а и не только.Так, что сомневаться откуда ветер дует не приходится. Им там видимо ну Очень лайки нужны как одобрения работы)))Вот почему Амик допускает подобное- вопрос....
13:31:50 03-07-2026
Предлагаю восстановить плотину у сереброплавильного Демидовского завода. Возродить заводской пруд и пляж
13:35:16 03-07-2026
Зачем вам всем пляж? Идите в открытый бассейн в центре и купайтесь
13:36:30 03-07-2026
а если я у себя на огороде прудик выкопаю и беседку рядом с мангалом поставлю? могу сдавать в жару за 5000 в сутки?
16:24:22 03-07-2026
Гость (13:36:30 03-07-2026) а если я у себя на огороде прудик выкопаю и беседку рядом с ... Можешь. Налоги не забывай платить только.
18:58:32 03-07-2026
Раньше то полумать нельзя было.
19:48:54 06-07-2026
Ковш, песчанные берега, порядок навести затраты не большие, историческое место, сколько поколений горожан там купалось...в центре города...