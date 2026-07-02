Власти Барнаула ищут место для открытия нового бесплатного городского пляжа

Работа такого пляжа не должна зависеть от паводкой ситуации

02 июля 2026, 16:52, ИА Амител

Фото: городской пляж в Барнауле / Алина Богомолова / amic.ru

В Барнауле обсудили варианты дальнейшего совершенствования пляжного отдыха жителей города, при этом пришли к выводу: открытие муниципального бесплатного пляжа — острая необходимость, сообщает мэрия.

Напомним, сейчас в Барнауле действует 11 бассейнов и четыре пляжа, осуществляющих свою работу на платной основе. А бесплатный городской пляж на острове Помазкин зависит от паводковой ситуации, в связи с чем его официальное открытие всегда "затягивается".

«Открытие городского пляжа неразрывно зависит от прохождения второй волны паводка на реке Оби в районе Барнаула, и каждый год дата определяется, исходя из многих факторов, влияющих на вопросы обеспечения безопасности отдыхающих», — подчеркнули в мэрии.

Председатель комитета по строительству, архитектуре и развитию города Роман Тасюк указал, что необходимо определить места для организации пляжа, не зависящего от паводковой ситуации. Для этого необходимо учитывать генеральный план города и провести ряд мероприятий по обследованию территорий.

Председатель комитета по земельным ресурсам и землеустройству города Анастасия Гринина отметила, что уже формируются списки участков, которые необходимо обследовать.