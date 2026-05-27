Кроме того, перед открытием необходимо провести исследования воды и песка

27 мая 2026, 15:44, ИА Амител

Пляж на острове Помазкин / Фото: amic.ru

Дата открытия барнаульского пляжа на острове Помазкин пока неизвестна, поскольку это напрямую зависит от того, когда спадет уровень воды в Оби, сообщили в мэрии.

«Заключен договор с центром гигиены и эпидемиологии о прохождении проб песка и воды из акватории. Отбор будет произведен специалистами управления Роспотребнадзора после снижения уровня воды», — рассказал начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Андрей Нейман.

Напомним, в 2025 году городской пляж на острове Помазкин открыли 20 июня. Отдыхающих встречали торговые точки с продуктами питания и напитками.

Ранее власти Барнаула сообщили, что летом в городе будут работать пять пляжей и девять открытых бассейнов. В рамках подготовки к купальному сезону в городе усилят профилактическую работу для безопасности.