Опасный отдых: почему число трагедий растет и как их избежать
Аномально жаркая погода в Алтайском крае сохраняется уже месяц. Для жителей региона это хороший повод провести время у воды. Однако такой отдых не всегда проходит без последствий
01 июля 2026, 06:15, ИА Амител
По данным пресс-службы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю, с начала года в регионе зарегистрировано 28 погибших на воде, из них девять детей. Для сравнения: за весь прошлый год число утонувших составило 49 человек, среди которых было семь несовершеннолетних. Статистика неутешительная — пострадавших стало больше, а купальный сезон официально стартовал только 20 июня.
Так, в минувшие выходные на реке Чарыш в селе Бураново Усть-Калманского района утонул 14-летний мальчик. По предварительным данным пресс-службы прокуратуры Алтайского края, ребенок находился без сопровождения взрослых. Тремя днями ранее в разных водоемах утонули две женщины. Обе находились в состоянии алкогольного опьянения.
Что представляет реальную опасность?
Сотрудники МЧС отмечают: подавляющее большинство подобных случаев происходит на необорудованных, так называемых диких пляжах. Такие места не предназначены для отдыха: дно здесь не обследовано и может скрывать коряги, стекло, металлическую арматуру и другой мусор, способный привести к травмам. Особую опасность представляют резкие перепады глубины, которые остаются незаметными даже для опытных пловцов.
Кроме того, в водоемах встречаются водовороты и подводные течения, которые могут унести человека на глубину. Главная опасность подобных локаций заключается в отсутствии спасателей, которые могли бы своевременно прийти на помощь. Для предотвращения новых несчастных случаев специалисты МЧС проводят профилактические рейды в несанкционированных местах и беседы среди местных жителей.
Нередко причиной трагедий становится употребление алкоголя. Безопасной дозы алкоголя не существует — напоминает главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава России Любовь Дроздова. Человек в состоянии опьянения может не заметить, что оказался в опасной ситуации. Из-за нарушения теплообмена возрастает риск переохлаждения и возникновения судорог.
Люди в нетрезвом состоянии часто переоценивают свои силы, теряют способность объективно оценивать обстановку и сознательно идут на неоправданный риск. Особую тревогу вызывают несчастные случаи с участием детей. МЧС напоминает: оставлять ребенка без присмотра взрослых у воды недопустимо даже на короткое время.
Где безопасно купаться в Барнауле и крае?
Главное условие безопасного отдыха летом — выбирать только официально оборудованные места для купания. Сегодня в Алтайском крае работают 45 пляжей, где созданы необходимые условия для отдыха и обеспечено дежурство спасателей:
1. Пляж "Лапа" — водный парк в районе Гребного канала.
Адрес: Новосибирский тракт, 23.
Режим работы: с 10:00 до 22:00.
2. Остров Помазкин — принимает всех желающих с 20 июня.
Адрес: Правобережный тракт, 4.
Режим работы: ежедневно с 09:00 до 21:00.
3. Пляж "Варежка" — искусственное озеро с большой водной горкой.
Адрес: поселок Южный, ул. Зоотехническая, 29в.
Режим работы: ежедневно с 10:00 до 20:30.
4. "Солнечный" — искусственный водоем с пляжем и надувными горками.
Адрес: село Солнечное, ул. Кольцевая, 1.
Режим работы: ежедневно с 10:00 до 21:00.
5. Кемпинг-парк "Природа и человек" — на озере Пионерском в Барнауле.
Адрес: шоссе Ленточный Бор, 24а.
Режим работы: ежедневно с 09:00 до 20:00.
Кроме того, за последние несколько дней список безопасных мест у воды пополнился тремя новыми площадками: в Камне-на-Оби заработал пляж "Городской", в Завьяловском районе — зона отдыха на озере Соленом, а в Егорьевском — пляж на озере Горькое-Перешеечное (территория Детского оздоровительного лагеря им. Г. С. Титова).
Полный список мест для отдыха в Барнауле смотрите здесь.
Пять базовых правил отдыха на воде — правила купания
МЧС напоминает о соблюдении простых правил безопасности:
- купаться только на оборудованных местах отдыха;
- не оставлять детей без присмотра;
- не употреблять алкоголь;
- учитывать глубину, температуру воды и силу течения.
При возникновении чрезвычайной ситуации незамедлительно звонить по номеру 112. Соблюдение этих простых правил поможет избежать трагедии и сохранить самое ценное — жизнь и здоровье.
08:47:51 01-07-2026
Че-то статистику по бешенству перестали озвучивать, все норм стало?
09:12:29 01-07-2026
На весь Барнаул один бесплатный пляж у "черта на куличках"!
13:11:31 01-07-2026
Спасибо за информацию!
15:44:10 01-07-2026
Раньше было лучше. Пляж на Булыгино. Пляж напротив речного вокзала за островом Помазкин слева. Туда ходили теплоходы от речного. Сейчас, при капитализме, для людей не хотят ничего делать. Городской пляж - помойка. Там неприятно находиться. Пыль, припарковаться негде, вонь от биотуалетов. Почему бы не сделать там небольшую пристань и возить людей с речного ?
16:16:34 01-07-2026
Гость (15:44:10 01-07-2026) Раньше было лучше. Пляж на Булыгино. Пляж напротив речного в... в детстве и деревья были большие.. помню на пионерском всегда отдыхали за бесплатно и было НОРМАЛЬНО-классно и здорово.. и тут пришел бизнес.. оградить и брать деньги стало нормой.. мне пофиг на их "шезлонги, зонты и пр" я не буду платить тысячи за день там пребывания.. на дачу купила бассейн
23:00:53 01-07-2026
Гость (16:16:34 01-07-2026) в детстве и деревья были большие.. помню на пионерском всегд... Ну раз шезлонг не нужен, так и запишем. Лежи на солнце , корми клещей.
22:59:41 01-07-2026
Гость (15:44:10 01-07-2026) Раньше было лучше. Пляж на Булыгино. Пляж напротив речного в... Ну так моста нового то не было. Теперь проще пешком перейти, чем в минусах "теплоход" гонять. За чей счет сей банкет должен быть?