Опасный отдых: почему число трагедий растет и как их избежать

Аномально жаркая погода в Алтайском крае сохраняется уже месяц. Для жителей региона это хороший повод провести время у воды. Однако такой отдых не всегда проходит без последствий

01 июля 2026, 06:15, ИА Амител

Барнаульский пляж / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

По данным пресс-службы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю, с начала года в регионе зарегистрировано 28 погибших на воде, из них девять детей. Для сравнения: за весь прошлый год число утонувших составило 49 человек, среди которых было семь несовершеннолетних. Статистика неутешительная — пострадавших стало больше, а купальный сезон официально стартовал только 20 июня.

Так, в минувшие выходные на реке Чарыш в селе Бураново Усть-Калманского района утонул 14-летний мальчик. По предварительным данным пресс-службы прокуратуры Алтайского края, ребенок находился без сопровождения взрослых. Тремя днями ранее в разных водоемах утонули две женщины. Обе находились в состоянии алкогольного опьянения.

Что представляет реальную опасность?

Сотрудники МЧС отмечают: подавляющее большинство подобных случаев происходит на необорудованных, так называемых диких пляжах. Такие места не предназначены для отдыха: дно здесь не обследовано и может скрывать коряги, стекло, металлическую арматуру и другой мусор, способный привести к травмам. Особую опасность представляют резкие перепады глубины, которые остаются незаметными даже для опытных пловцов.

Кроме того, в водоемах встречаются водовороты и подводные течения, которые могут унести человека на глубину. Главная опасность подобных локаций заключается в отсутствии спасателей, которые могли бы своевременно прийти на помощь. Для предотвращения новых несчастных случаев специалисты МЧС проводят профилактические рейды в несанкционированных местах и беседы среди местных жителей.

Нередко причиной трагедий становится употребление алкоголя. Безопасной дозы алкоголя не существует — напоминает главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава России Любовь Дроздова. Человек в состоянии опьянения может не заметить, что оказался в опасной ситуации. Из-за нарушения теплообмена возрастает риск переохлаждения и возникновения судорог.

Люди в нетрезвом состоянии часто переоценивают свои силы, теряют способность объективно оценивать обстановку и сознательно идут на неоправданный риск. Особую тревогу вызывают несчастные случаи с участием детей. МЧС напоминает: оставлять ребенка без присмотра взрослых у воды недопустимо даже на короткое время.

Где безопасно купаться в Барнауле и крае?

Главное условие безопасного отдыха летом — выбирать только официально оборудованные места для купания. Сегодня в Алтайском крае работают 45 пляжей, где созданы необходимые условия для отдыха и обеспечено дежурство спасателей:

1. Пляж "Лапа" — водный парк в районе Гребного канала.

Адрес: Новосибирский тракт, 23.

Режим работы: с 10:00 до 22:00.

2. Остров Помазкин — принимает всех желающих с 20 июня.

Адрес: Правобережный тракт, 4.

Режим работы: ежедневно с 09:00 до 21:00.

3. Пляж "Варежка" — искусственное озеро с большой водной горкой.

Адрес: поселок Южный, ул. Зоотехническая, 29в.

Режим работы: ежедневно с 10:00 до 20:30.

4. "Солнечный" — искусственный водоем с пляжем и надувными горками.

Адрес: село Солнечное, ул. Кольцевая, 1.

Режим работы: ежедневно с 10:00 до 21:00.

5. Кемпинг-парк "Природа и человек" — на озере Пионерском в Барнауле.

Адрес: шоссе Ленточный Бор, 24а.

Режим работы: ежедневно с 09:00 до 20:00.

Кроме того, за последние несколько дней список безопасных мест у воды пополнился тремя новыми площадками: в Камне-на-Оби заработал пляж "Городской", в Завьяловском районе — зона отдыха на озере Соленом, а в Егорьевском — пляж на озере Горькое-Перешеечное (территория Детского оздоровительного лагеря им. Г. С. Титова).

Полный список мест для отдыха в Барнауле смотрите здесь.

Пять базовых правил отдыха на воде — правила купания

МЧС напоминает о соблюдении простых правил безопасности:

купаться только на оборудованных местах отдыха;

не оставлять детей без присмотра;

не употреблять алкоголь;

учитывать глубину, температуру воды и силу течения.

При возникновении чрезвычайной ситуации незамедлительно звонить по номеру 112. Соблюдение этих простых правил поможет избежать трагедии и сохранить самое ценное — жизнь и здоровье.