Власти изымут у жильцов три земельных участка в центре Барнаула
Это стандартная муниципальная практика в случае признания жилья аварийным
18 января 2024, 09:10, ИА Амител
Дом на ул. Песчаной, 106а / Фото: 2ГИС
Мэрия Барнаула заберет в собственность у горожан три земельных участка вместе с их квартирами, пишет "Толк" со ссылкой на соответствующие постановления.
Речь идет о двухэтажках по ул. Песчаной, 106а, Льва Толстого, 14, и Максима Горького, 66, – все они признаны аварийными и подлежащими сносу. Причиной для их изъятия стало "неосуществление" собственниками этого самого сноса.
"Такое изъятие – стандартная муниципальная практика в случае признания жилья аварийным", – отмечает издание.
Накануне в Барнауле ограничили доступ в многоквартирный дом по улице Партизанской, 70б, где 15 января обнаружили трещины.
10:28:26 18-01-2024
Класс,а вот если проехать по центру с проспонсированной комиссией,сколько можно будет освободить земли,аж дух захватывает
10:53:44 18-01-2024
А что участки под собственными домами граждан не в собственности граждан? Должны быть в собственности принцип земельного законодательства России. Граждане сами примут решение и по своему дому и по зем. участку. Им можно лишь выписать предписание о несоответствии требованиям, а что либо сделать с их собственностью - нельзя (ст. 209 ГК РФ).
12:27:12 18-01-2024
Андрей (10:53:44 18-01-2024) А что участки под собственными домами граждан не в собственн... Нельзя, но если очень хочется, то можно (житейская мудрость)
12:33:55 18-01-2024
Андрей (10:53:44 18-01-2024) А что участки под собственными домами граждан не в собственн... вы внимательно прочитали-стандартная муниципальная практика
12:58:21 18-01-2024
Андрей (10:53:44 18-01-2024) А что участки под собственными домами граждан не в собственн... АРЕНДА ТАМ
14:28:39 18-01-2024
Андрей (10:53:44 18-01-2024) А что участки под собственными домами граждан не в собственн... Из практики: администрация разрешает приватизировать дом, но землю под ним - нет. Знакомая 13 лет назад судились. В итоге выиграли, но сколько денег и нервов потрачено.
14:06:07 18-01-2024
В России собственность только одна-грязь под ногтями.
15:03:54 18-01-2024
Гость (14:06:07 18-01-2024) В России собственность только одна-грязь под ногтями. ... Не порядок! срочно новый закон принять и отобрать))
15:11:21 18-01-2024
Никогда Россия не встанет с колен, пока в ней не будет защищена частная собственность, поэтому триллионы вывозят из страны.
22:08:10 18-01-2024
"Никогда Россия не встанет с колен, пока в ней не будет защищена частная собственность, поэтому триллионы вывозят из страны." - холопам не положено - думал налоги платишь? Нет. Это абонплата за воздух.
02:34:36 19-01-2024
Земельный участок дворовой территории по Партизанской 70б давно приватизирован, т.е. находится в совместной частной собственности собственников квартир дома. То, что администрация такие участки забирает является правовым беспределом, поскольку есть статья 36 Земельного кодекса. Согласно ей если дом разрушается или его сносят, то собственники все равно продолжают быть собственниками земельного участка и распоряжаться им по своему желанию. Если администрация вмешивается, то этому явлению давно дано название - рейдерский захват. И если разобраться, то он производится в пользу кого-то из администрации, поскольку ему всегда сопутствует продажа земли по схеме коорупции, пусть даже если она проводится через аукцион. То есть уголовное преступление. Следственный комитет недаром уже занялся этим домом, поначалу устанавливая, по какой причине он разрушается застройщиком рядом ведущейся стройки. А если вспомнить, что на градостроительном совете при обсуждении проекта его архитектор прямо заявил, что инвестор намерен заняться всем кварталом в рамках улиц Партизанской, Социалистического проспекта, улицы Чкалова и проспекта Ленина и дал на этот счет задание проектировщику, то это вполне свидетельствует о намерениях инвестора нарушить закон, поскольку приобретя какой-то участок в этом квартале под нынешнее строительство он никак не обсуждал свои дальнейшие намерения с другими собственниками земельных участков с домами на этой территории, как будто их уже не существует.
10:08:37 19-01-2024
На Песчаной 106а земля приватизирована