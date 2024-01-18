Власти изымут у жильцов три земельных участка в центре Барнаула

Это стандартная муниципальная практика в случае признания жилья аварийным

18 января 2024, 09:10, ИА Амител

Дом на ул. Песчаной, 106а / Фото: 2ГИС

Мэрия Барнаула заберет в собственность у горожан три земельных участка вместе с их квартирами, пишет "Толк" со ссылкой на соответствующие постановления.

Речь идет о двухэтажках по ул. Песчаной, 106а, Льва Толстого, 14, и Максима Горького, 66, – все они признаны аварийными и подлежащими сносу. Причиной для их изъятия стало "неосуществление" собственниками этого самого сноса.

"Такое изъятие – стандартная муниципальная практика в случае признания жилья аварийным", – отмечает издание.

Накануне в Барнауле ограничили доступ в многоквартирный дом по улице Партизанской, 70б, где 15 января обнаружили трещины.