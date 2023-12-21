Власти потратят еще около 800 млн рублей на поддержку ТЭЦ Ярового
Сейчас там работают два котла из трех. Еще один находится в резерве
21 декабря 2023, 09:15, ИА Амител
В 2024 году власти Алтайского края выделят еще около 800 млн рублей на поддержку работоспособности ТЭЦ Ярового. Об этом сообщает "Банкфакс" со ссылкой на главу Минпромэнерго Алтайского края Вячеслава Химочку.
"Направление средств на поддержание работоспособности оборудования ТЭЦ планируется приблизительно в том же объеме, что и в текущем году, так как готовить к отопительному периоду необходимо все оборудование, как это и выполняется на протяжении периода финансирования ремонтной программы ТЭЦ за краевые средства", – сказал Химочка.Глава ведомства также рассказал, что закончить монтаж нового котла до 15 декабря не удалось. Барнаульский котельный завод не смог уложиться в срок из-за независящих от сторон обстоятельств. Этот вопрос решат до 31 мая 2024 года – такой срок указан в дополнительном соглашении. При этом даже при вводе агрегата в эксплуатацию в 2023 году его не удалось бы включить в схему отопления в разгар зимы: для этого нужны тесты, калибровка и другие работы.
Сейчас на ТЭЦ Ярового работают два котла из трех. Еще один находится в резерве.
09:51:49 21-12-2023
За пять лет туда потратили столько денег, что можно было уже АЭС построить
11:57:07 21-12-2023
Установили бы в счет этих денег в каждую квартиру и дом газовые котлы и не парились с тец. Кто как хочет так и топит. И верят ли претензии были у народа...
14:21:10 21-12-2023
Гость (11:57:07 21-12-2023) Установили бы в счет этих денег в каждую квартиру и дом газо... Чудак человек, а газ откуда? В 2027 году, если страна не накроется медным тазом, "обещают" довести газ, а потом разводка, разводка, такая будет канитель, а там и 22 век на носу.
14:19:32 21-12-2023
важен сам процесс выделения средств на поддержку,а самое главное-их можно выделять бесконечно и по тихонечку пилить на полном законном основании
08:50:27 22-12-2023
пилить на полном законном основании --- Окститесь, любезный, не "пилить", а "Осваивать"!!!)
10:14:51 22-12-2023
Гость (08:50:27 22-12-2023) пилить на полном законном основании --- Окститесь, любезный,... Пилить, осваивать, присваивать.... Все липнет, как говорится к нечистым рукам. Ко всему нужно подходить с чистыми руками, горячим сердцем и холодной головой. Вот только Феликса Эдмундовича Дзержинского нет на этот и другие случаи.
21:35:35 23-12-2023
Гость (08:50:27 22-12-2023) пилить на полном законном основании --- Окститесь, любезный,... как этот процесс не называй,смысл действа остается один и не меняется