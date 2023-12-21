Власти потратят еще около 800 млн рублей на поддержку ТЭЦ Ярового

Сейчас там работают два котла из трех. Еще один находится в резерве

21 декабря 2023, 09:15, ИА Амител

ТЭЦ Ярового / Фото: altairegion22.ru

В 2024 году власти Алтайского края выделят еще около 800 млн рублей на поддержку работоспособности ТЭЦ Ярового. Об этом сообщает "Банкфакс" со ссылкой на главу Минпромэнерго Алтайского края Вячеслава Химочку.

"Направление средств на поддержание работоспособности оборудования ТЭЦ планируется приблизительно в том же объеме, что и в текущем году, так как готовить к отопительному периоду необходимо все оборудование, как это и выполняется на протяжении периода финансирования ремонтной программы ТЭЦ за краевые средства", – сказал Химочка.Глава ведомства также рассказал, что закончить монтаж нового котла до 15 декабря не удалось. Барнаульский котельный завод не смог уложиться в срок из-за независящих от сторон обстоятельств. Этот вопрос решат до 31 мая 2024 года – такой срок указан в дополнительном соглашении. При этом даже при вводе агрегата в эксплуатацию в 2023 году его не удалось бы включить в схему отопления в разгар зимы: для этого нужны тесты, калибровка и другие работы.

Сейчас на ТЭЦ Ярового работают два котла из трех. Еще один находится в резерве.