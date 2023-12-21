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Власти потратят еще около 800 млн рублей на поддержку ТЭЦ Ярового

Сейчас там работают два котла из трех. Еще один находится в резерве

21 декабря 2023, 09:15, ИА Амител

ТЭЦ Ярового / Фото: altairegion22.ru
ТЭЦ Ярового / Фото: altairegion22.ru

В 2024 году власти Алтайского края выделят еще около 800 млн рублей на поддержку работоспособности ТЭЦ Ярового. Об этом сообщает "Банкфакс" со ссылкой на главу Минпромэнерго Алтайского края Вячеслава Химочку.

"Направление средств на поддержание работоспособности оборудования ТЭЦ планируется приблизительно в том же объеме, что и в текущем году, так как готовить к отопительному периоду необходимо все оборудование, как это и выполняется на протяжении периода финансирования ремонтной программы ТЭЦ за краевые средства", – сказал Химочка.Глава ведомства также рассказал, что закончить монтаж нового котла до 15 декабря не удалось. Барнаульский котельный завод не смог уложиться в срок из-за независящих от сторон обстоятельств. Этот вопрос решат до 31 мая 2024 года – такой срок указан в дополнительном соглашении. При этом даже при вводе агрегата в эксплуатацию в 2023 году его не удалось бы включить в схему отопления в разгар зимы: для этого нужны тесты, калибровка и другие работы.

Сейчас на ТЭЦ Ярового работают два котла из трех. Еще один находится в резерве.

Алтайский край Яровое отопительный сезон

Комментарии 7

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Гость

09:51:49 21-12-2023

За пять лет туда потратили столько денег, что можно было уже АЭС построить

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Гость

11:57:07 21-12-2023

Установили бы в счет этих денег в каждую квартиру и дом газовые котлы и не парились с тец. Кто как хочет так и топит. И верят ли претензии были у народа...

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Гость

14:21:10 21-12-2023

Гость (11:57:07 21-12-2023) Установили бы в счет этих денег в каждую квартиру и дом газо... Чудак человек, а газ откуда? В 2027 году, если страна не накроется медным тазом, "обещают" довести газ, а потом разводка, разводка, такая будет канитель, а там и 22 век на носу.

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гость

14:19:32 21-12-2023

важен сам процесс выделения средств на поддержку,а самое главное-их можно выделять бесконечно и по тихонечку пилить на полном законном основании

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Гость

08:50:27 22-12-2023

пилить на полном законном основании --- Окститесь, любезный, не "пилить", а "Осваивать"!!!)

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Гость

10:14:51 22-12-2023

Гость (08:50:27 22-12-2023) пилить на полном законном основании --- Окститесь, любезный,... Пилить, осваивать, присваивать.... Все липнет, как говорится к нечистым рукам. Ко всему нужно подходить с чистыми руками, горячим сердцем и холодной головой. Вот только Феликса Эдмундовича Дзержинского нет на этот и другие случаи.

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гость

21:35:35 23-12-2023

Гость (08:50:27 22-12-2023) пилить на полном законном основании --- Окститесь, любезный,... как этот процесс не называй,смысл действа остается один и не меняется

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