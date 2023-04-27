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Во дворе барнаульского дома сгорели сразу семь легковых автомобилей

Очевидцы говорят, что пожар начался с заднего колеса одной из машин — они не исключают, что это мог быть поджог

27 апреля 2023, 16:35, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"
Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле сгорели сразу семь легковых автомобилей. Как сообщают "Вести Алтай", инцидент произошёл утром 27 апреля во дворе на проспекте Красноармейском.

Первое сообщение о возгорании поступило ещё в 05:15. Жители заявили, что взрывов не слышали, а некоторые и вовсе удивились запаху от сгоревшей пластмассы. 

В самом дворе есть лишь одна камера видеонаблюдения, однако сгоревшие автомобили как раз оказались в её объективе. Точной причины возгорания пока не оглашается, однако кадры уже изъяты и изучаются правоохранителями. Очевидцы говорят, что пожар начался с заднего колеса одной из машин – они не исключают, что это мог быть поджог.

Комментарии 3

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Гость

16:46:23 27-04-2023

Мантуров же сказал - делайте меньше парковочных мест, что на дорогах было меньше машин...!

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Змей

22:51:37 27-04-2023

Да уж!

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Гость

09:45:20 28-04-2023

Судя по парковке одной из машин на фото на газоне - был повод.

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