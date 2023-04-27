Во дворе барнаульского дома сгорели сразу семь легковых автомобилей
Очевидцы говорят, что пожар начался с заднего колеса одной из машин — они не исключают, что это мог быть поджог
27 апреля 2023, 16:35, ИА Амител
В Барнауле сгорели сразу семь легковых автомобилей. Как сообщают "Вести Алтай", инцидент произошёл утром 27 апреля во дворе на проспекте Красноармейском.
Первое сообщение о возгорании поступило ещё в 05:15. Жители заявили, что взрывов не слышали, а некоторые и вовсе удивились запаху от сгоревшей пластмассы.
В самом дворе есть лишь одна камера видеонаблюдения, однако сгоревшие автомобили как раз оказались в её объективе. Точной причины возгорания пока не оглашается, однако кадры уже изъяты и изучаются правоохранителями. Очевидцы говорят, что пожар начался с заднего колеса одной из машин – они не исключают, что это мог быть поджог.
16:46:23 27-04-2023
Мантуров же сказал - делайте меньше парковочных мест, что на дорогах было меньше машин...!
22:51:37 27-04-2023
Да уж!
09:45:20 28-04-2023
Судя по парковке одной из машин на фото на газоне - был повод.