Во время расчистки реки в Челябинске нашли бутылку вина 19-летней выдержки
Жители города вспомнили, что в 1990-х годах на воде работало плавучее кафе
26 мая 2026, 20:03, ИА Амител
Во время очистки реки Миасс в Челябинске рабочие обнаружили на дне необычные находки — старый якорь и запечатанную бутылку вина 2007 года. Неожиданные предметы нашли специалисты, занимающиеся расчисткой русла реки в центральной части города.
Как рассказал руководитель проекта по очистке Миасса Александр Крючков, появление якоря в реке сначала удивило даже самих рабочих. Миасс никогда не был судоходной рекой, поэтому находка выглядела странно. Позже жители города вспомнили, что в 1990-х годах на воде работало плавучее кафе.
«Видимо, от него и открутили этот якорь», — предположил Александр Крючков в разговоре с "КП-Челябинск".
Еще одной необычной находкой стала закрытая бутылка вина, пролежавшая на дне реки почти два десятилетия. На бутылке сохранилась дата — 2007 год.
Несмотря на своеобразную "выдержку", открывать и пробовать напиток никто не решился. Рабочие признались, что безопасность такого вина после долгого пребывания под водой вызывает серьезные сомнения.
Во время расчистки Миасса специалисты регулярно находят и более привычный мусор. По словам участников проекта, со дна реки нередко поднимают магазинные тележки и различные бытовые отходы.
Сейчас работы на реке временно приостановлены из-за нереста. Ограничения связаны с природоохранными требованиями и касаются не только техники, но и рыбаков.
При этом проект очистки Миасса продолжается. В нынешнем году специалисты планируют завершить расчистку в районе пруда Коммунар, а также закончить работы в центральной акватории возле городской набережной.
20:24:43 26-05-2026
Агдам? Лучистое? Мужик в шляпе? Три топора?
20:55:01 26-05-2026
Хорошее вино от такого маленького времени не испортится, а барматухе- не пойдет на пользу!
08:19:58 27-05-2026
В суровом Челябинске, в вонючем Миассе бутылку вина? Пейте не обляпайтесь. искатели. Бгг.
23:07:58 27-05-2026
Зависит от того, какая пробка и как она была укрыта(сургуч) . Через натуральную неизолированную пробку возможна инфильтрация небольшого количества воды. В бутылке вино с не натуральной пробкой не стареет. Ему и через 20 лет будет столько сколько было в 2007г. Вино стареет, только, в бочке.