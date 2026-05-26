Во время расчистки реки в Челябинске нашли бутылку вина 19-летней выдержки

Жители города вспомнили, что в 1990-х годах на воде работало плавучее кафе

26 мая 2026, 20:03, ИА Амител

Виноград. Вино / Изображение сгенерировано ИИ Kandinsky / amic.ru

Во время очистки реки Миасс в Челябинске рабочие обнаружили на дне необычные находки — старый якорь и запечатанную бутылку вина 2007 года. Неожиданные предметы нашли специалисты, занимающиеся расчисткой русла реки в центральной части города.

Как рассказал руководитель проекта по очистке Миасса Александр Крючков, появление якоря в реке сначала удивило даже самих рабочих. Миасс никогда не был судоходной рекой, поэтому находка выглядела странно. Позже жители города вспомнили, что в 1990-х годах на воде работало плавучее кафе.

«Видимо, от него и открутили этот якорь», — предположил Александр Крючков в разговоре с "КП-Челябинск".

Еще одной необычной находкой стала закрытая бутылка вина, пролежавшая на дне реки почти два десятилетия. На бутылке сохранилась дата — 2007 год.

Несмотря на своеобразную "выдержку", открывать и пробовать напиток никто не решился. Рабочие признались, что безопасность такого вина после долгого пребывания под водой вызывает серьезные сомнения.

Во время расчистки Миасса специалисты регулярно находят и более привычный мусор. По словам участников проекта, со дна реки нередко поднимают магазинные тележки и различные бытовые отходы.

Сейчас работы на реке временно приостановлены из-за нереста. Ограничения связаны с природоохранными требованиями и касаются не только техники, но и рыбаков.

При этом проект очистки Миасса продолжается. В нынешнем году специалисты планируют завершить расчистку в районе пруда Коммунар, а также закончить работы в центральной акватории возле городской набережной.