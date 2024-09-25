Кладовщик-карьерист. Жителям Алтая назвали рабочие профессии для успеха и роста
Жители края уверены, что квалифицированный рабочий может построить карьеру
25 сентября 2024, 15:45, ИА Амител
В Алтайском крае более половины жителей считают, что квалифицированный рабочий может построить карьеру, сообщает платформа онлайн-рекрутинга hh.ru.
"На вопрос, реально ли квалифицированному рабочему построить карьеру и занять более высокую должность, 61% опрошенных из Алтайского края ответили положительно, еще 18% считают, что это невозможно, оставшиеся 21% затруднились дать однозначный ответ", – говорится в исследовании.
Анализ вакансий для рабочего персонала, открытых в этом году в Алтайском крае, показал, что в 1,6 тыс. предложениях упоминается возможность карьерного роста.
"Чаще всего о таких перспективах говорят в вакансиях водителей, кладовщиков, разнорабочих, комплектовщиков, слесарей, инженеров-механиков, электромонтажников, машинистов, автомехаников, операторов производственной линии, сварщиков и монтажников", – выяснили аналитики.
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