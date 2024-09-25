Кладовщик-карьерист. Жителям Алтая назвали рабочие профессии для успеха и роста

Жители края уверены, что квалифицированный рабочий может построить карьеру

25 сентября 2024, 15:45, ИА Амител

Успешная карьера / Фото: unsplash.com

В Алтайском крае более половины жителей считают, что квалифицированный рабочий может построить карьеру, сообщает платформа онлайн-рекрутинга hh.ru.

"На вопрос, реально ли квалифицированному рабочему построить карьеру и занять более высокую должность, 61% опрошенных из Алтайского края ответили положительно, еще 18% считают, что это невозможно, оставшиеся 21% затруднились дать однозначный ответ", – говорится в исследовании.

Анализ вакансий для рабочего персонала, открытых в этом году в Алтайском крае, показал, что в 1,6 тыс. предложениях упоминается возможность карьерного роста.