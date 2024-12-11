Водителей предупредили о рисках поездки в заснеженном автомобиле

Неубранный с крыши снег может привести к авариям

11 декабря 2024, 07:45, ИА Амител

Глыба снега раздавила припаркованный автомобиль в Барнауле / Фото: amic.ru

Зимой многие водители не счищают снег с автомобиля, ограничиваясь только стеклами. Однако эксперты предупреждают, что это может быть опасно, сообщает РИА Новости.

Специалисты напоминают, что на крыше авто снег быстро превращается в лед. Теплый воздух в салоне нагревает крышу, из-за чего между ней и снегом появляется водяная пленка. При ускорении или торможении вся масса может упасть на лобовое или заднее стекло. В результате этого водитель может потерять контроль над дорогой.

Снег и лед с крыши также могут навредить едущим следом автомобилям. Как минимум это лишит водителей обзора.