Водителей предупредили о рисках поездки в заснеженном автомобиле
Неубранный с крыши снег может привести к авариям
11 декабря 2024, 07:45, ИА Амител
Зимой многие водители не счищают снег с автомобиля, ограничиваясь только стеклами. Однако эксперты предупреждают, что это может быть опасно, сообщает РИА Новости.
Специалисты напоминают, что на крыше авто снег быстро превращается в лед. Теплый воздух в салоне нагревает крышу, из-за чего между ней и снегом появляется водяная пленка. При ускорении или торможении вся масса может упасть на лобовое или заднее стекло. В результате этого водитель может потерять контроль над дорогой.
Снег и лед с крыши также могут навредить едущим следом автомобилям. Как минимум это лишит водителей обзора.
"Кроме того, на крыше может оказаться грязь или песок. В этом случае движение тяжелой снежной массы быстро приводит к появлению царапин. А с учетом того, что автопроизводители нечасто оцинковывают эту деталь, коррозия неизбежна", – заявил автоэксперт Егор Васильев.
18:19:26 11-12-2024
каждый 5й так ездит, в сугробе. Такой позор...я водителя отправляю промыть машину, протереть, чтоб по-человечески выглядела. а на дорогах такие неряхи и грязнули, что ужас просто. стыдно за людей