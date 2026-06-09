Военкор Анна Прокофьева посмертно получила "ТЭФИ‑2026"

На сцене выступили мать и сестра погибшего журналиста

09 июня 2026, 11:29, ИА Амител

Анна Прокофьева / Фото: https://t.me/zhurnalistka_z

Военный корреспондент Первого канала Анна Прокофьева посмертно удостоена Национальной телевизионной премии "ТЭФИ‑2026" в номинации "Информационный сюжет". Об этом сообщил корреспондент РИА Новости с церемонии награждения, которая проходила в понедельник в Москве, в Технопарке НТВ.

Победу принесла работа Прокофьевой "Курская область. Работа операторов дронов", созданная дирекцией информационных программ АО "Первый канал". После оглашения результатов на сцену пригласили мать журналистки Ольгу Прокофьеву и ее сестру Анастасию. В своем выступлении Ольга Прокофьева поблагодарила коллег дочери и руководство телеканала за поддержку и сказала:

«Спасибо за память, за память о наших ребятах… Мы всегда говорим, что ребята с нами, они здесь. Мы всегда знаем, что вы рядом. И мы будем нести эту память».

Анна Прокофьева трагически погибла 26 марта 2025 года: съемочная группа, в составе которой она отправлялась на задание с морпехами, ехала на УАЗе в семи километрах от села Забужевка Курской области, когда автомобиль подорвался на взрывном устройстве, заложенном ВСУ. Журналистка скончалась от полученных ранений.

До работы на Первом канале Прокофьева с сентября 2020-го по ноябрь 2022 года трудилась в испанской редакции агентства Sputnik, а также вела Telegram‑блог для сбора гуманитарной помощи и лично доставляла ее в зону СВО.

Национальная телевизионная премия ТЭФИ (сокращение от "телевизионный эфир") — ежегодная российская профессиональная награда, которая вручается за наиболее значимые достижения в сфере отечественного телевидения.

Премия учреждена 21 декабря 1994 года Российским фондом развития телевидения, а с 2001 года — фонд "Академия российского телевидения". Сегодня среди его учредителей — пять крупных организаций: Национальная Медиа Группа, холдинг "Газпром‑Медиа", Первый канал, ВГТРК и ТВ Центр.