Военкор телеканала "Звезда" Никита Гольдин скончался в больнице от ранений

24 марта он попал под обстрел вместе с тремя российскими журналистами

24 апреля 2025, 07:45, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Российский военкор Никита Гольдин, раненый в зоне СВО 24 марта, умер в больнице. Об этом сообщает газета Вооруженных сил "Красная звезда".

Гольдин получил тяжелое ранение головы в результате удара ракетой HIMARS по группе корреспондентов в Кременском районе ЛНР. На месте погибли трое журналистов: корреспондент "Известий" Александр Федорчак, оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели.

"Здесь им была оперативно оказана вся необходимая помощь, а спустя время пострадавших со всеми предосторожностями переправили в один из столичных госпиталей, где лечение продолжилось. К сожалению, раны, полученные нашим коллегой, оказались слишком тяжелыми", – говорится в публикации.

Никита Гольдин работал на "Звезде" с лета 2024 года. Его последний авторский материал был опубликован на сайте издания 24 марта, в день обстрела. В нем говорится о спасении зенитного ракетного комплекса от украинского БПЛА в зоне военной операции.

Напомним, в этот же день корреспондент ТАСС Михаил Скуратов получил осколочные ранения голени и плеча, выполняя редакционное задание в Суджанском районе Курской области. Позже он заявил, что повреждения пришлись только на мягкие ткани: кости, сухожилия и кровеносные сосуды не пострадали.

26 марта в Белгородской области на границе с Украиной погибла военкор Первого канала Анна Прокофьева. Известно, что съемочная группа подорвалась на вражеской мине. Ранения получил оператор Дмитрий Волков, находившийся в этот момент с журналисткой.