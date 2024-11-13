Военнослужащие, сбежавшие из военной части под Новосибирском, устроили погром
На данный момент семерых бежавших военных удалось задержать
13 ноября 2024, 22:44, ИА Амител
Патроны / Фото: unsplash.com / Jay Rembert
Самовольно оставившие воинскую часть в рабочем поселке Коченево Новосибирской области солдаты перед побегом разгромили ее. Как сообщает Telegram-канал Baza, свои действия военнослужащие фиксировали на видео.
Канал опубликовал кадры, на которых мужчины в военной форме бегают по помещениям, бьют окна, разбивают доску почета.
"Смотрите, здесь происходит бунт", – сказал один из них.
По информации Baza, на данный момент семерых бежавших военных удалось задержать. Еще троих ищут. Предположительно, они могли уехать в соседнюю Кемеровскую область, чтобы скрыться.
00:11:32 14-11-2024
Уроды
00:20:39 14-11-2024
Думаю, что никто не поверит в массовый психоз. Причина должна быть. А вся причина в командирах. Зажрались они в тыловых частях. Воруют безбожно и безнаказанно. В частях балом правят не офицеры, а сверхсрочники.
06:32:32 14-11-2024
Александр (00:20:39 14-11-2024) Думаю, что никто не поверит в массовый психоз. Причина должн... На фронт они не хотели, вот и весь секрет. В Коченево по сути учебка, а возраст сбежавших от 19 до 44 лет. На контракт подписались, а потом жидко под себя сходили от страха.
08:02:16 14-11-2024
Получается подписать можно, расторгнуть нет
10:19:36 14-11-2024
Гость (08:02:16 14-11-2024) Получается подписать можно, расторгнуть нет... Получается что думать надо что и с кем под подписываешь. С учетом того сколько воришек уже в сизо на уровне министерства и смене главврра ведомства во время действий всем известных, это плохая идея что либо подписывать. А назвался груздь, захотел денег, то полезай в кузов и не гугли.
10:23:33 14-11-2024
Гость (08:02:16 14-11-2024) Получается подписать можно, расторгнуть нет... расторгнуть тоже можно, только через количество лет, указанных в контракте
12:39:56 14-11-2024
Гость (10:23:33 14-11-2024) расторгнуть тоже можно, только через количество лет, указанн... через количество лет, указанных в контракте, контракт заканчивается, его не надо расторгать. Расторгаться может только досрочно и похоже расторжение не предусмотрено
10:42:16 14-11-2024
Нечисто что то, видимо "надули" ребят тыловые крысы после подписания контракта на СВО, разберутся если захотят, но в любом случае за погром отвечать будут.
12:33:47 14-11-2024
в штрафбат и на передок
а если побегут в спину класть очередями
13:28:04 14-11-2024
Что бы не случилось - громить часть не имели права .однозначно - уроды .
16:24:49 14-11-2024
Ничего не бывает просто так. На все есть причина.