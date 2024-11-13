Военнослужащие, сбежавшие из военной части под Новосибирском, устроили погром

На данный момент семерых бежавших военных удалось задержать

13 ноября 2024, 22:44, ИА Амител

Патроны / Фото: unsplash.com / Jay Rembert

Самовольно оставившие воинскую часть в рабочем поселке Коченево Новосибирской области солдаты перед побегом разгромили ее. Как сообщает Telegram-канал Baza, свои действия военнослужащие фиксировали на видео.

Канал опубликовал кадры, на которых мужчины в военной форме бегают по помещениям, бьют окна, разбивают доску почета.

"Смотрите, здесь происходит бунт", – сказал один из них.

По информации Baza, на данный момент семерых бежавших военных удалось задержать. Еще троих ищут. Предположительно, они могли уехать в соседнюю Кемеровскую область, чтобы скрыться.