Военный суд признал законным приговор Треповой

Теперь виновную в теракте должны этапировать в колонию

20 мая 2024, 20:25, ИА Амител

Дарья Трепова на судебном заседании / Фото: ТАСС

Апелляционный военный суд отклонил жалобу защиты и апелляционное представление прокурора на 27-летний приговор Дарье Треповой по делу о теракте в петербургском кафе. Об этом сообщает РИА Новости.

Приговор вступил в законную силу и подлежит исполнению. Таким образом, теперь Трепову должны этапировать в колонию для отбывания наказания.

Напомним, что взрыв произошел в кафе вечером 2 апреля 2023 года – в результате происшествия пострадали 40 человек, а также погиб военкор Владлен Татарский. Взрывное устройство было спрятано в статуэтке, которую военкору вручила Трепова.

Позднее подсудимую признали виновной сразу по нескольким статьям: о теракте, незаконном обороте взрывчатых веществ, а также подделке документов с целью сокрытия преступления. Ее приговорили к 27 годам лишения свободы со штрафом в 600 тысяч рублей.