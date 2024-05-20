Военный суд признал законным приговор Треповой
Теперь виновную в теракте должны этапировать в колонию
20 мая 2024, 20:25, ИА Амител
Апелляционный военный суд отклонил жалобу защиты и апелляционное представление прокурора на 27-летний приговор Дарье Треповой по делу о теракте в петербургском кафе. Об этом сообщает РИА Новости.
Приговор вступил в законную силу и подлежит исполнению. Таким образом, теперь Трепову должны этапировать в колонию для отбывания наказания.
Напомним, что взрыв произошел в кафе вечером 2 апреля 2023 года – в результате происшествия пострадали 40 человек, а также погиб военкор Владлен Татарский. Взрывное устройство было спрятано в статуэтке, которую военкору вручила Трепова.
Позднее подсудимую признали виновной сразу по нескольким статьям: о теракте, незаконном обороте взрывчатых веществ, а также подделке документов с целью сокрытия преступления. Ее приговорили к 27 годам лишения свободы со штрафом в 600 тысяч рублей.
06:23:11 21-05-2024
Почему военный суд, а не гражданский? Да и не знала она, сама рядом сидела в момент взрыва.
06:55:34 21-05-2024
Гость (06:23:11 21-05-2024) Почему военный суд, а не гражданский? Да и не знала она, сам... Потому что подсудность военного суда. А насчет не знала, ты эти сказки хомячкам втирай. Материалами дела доказано, что знала что делала.