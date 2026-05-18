В Барнауле часть жителей осталась без горячей воды с 18 мая по 1 июня. Карта отключений

В этом году отключения горячей воды на время гидравлических испытаний разделены на четыре этапа

18 мая 2026, 07:32, ИА Амител

Кран на кухне / Фото: создано с помощью нейросети DALLE-E / amic.ru

В Барнауле с 18 мая стартовали гидравлические испытания теплосетей, которые традиционно сопровождаются отключением горячей воды. Все четыре этапа работы энергетики планируют завершить к 10 августа.

С 18 мая по 1 июня включительно горячей воды не будет у потребителей М-24 (ТЭЦ-2) и М-34 (ТЭЦ-3). На интерактивной карте эти зоны отмечены коричневым и зеленым цветами.

В Ленинском районе воды лишатся жители микрорайона Озерный, а также некоторых домов на улицах Гущина, Попова и проспекте Космонавтов.

В Индустриальном районе отключения коснутся части домов на улицах Взлетной, Шумакова, Власихинской, Павловском тракте и других.

В Центральном районе под отключение попадают дома на Змеиногорском тракте, Социалистическом проспекте, улицах Партизанской, Челюскинцев, Пролетарской и ближайших.

Ранее amic.ru рассказывал, что всего в Барнауле будет четыре этапа отключения воды.