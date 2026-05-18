В Барнауле часть жителей осталась без горячей воды с 18 мая по 1 июня. Карта отключений
В этом году отключения горячей воды на время гидравлических испытаний разделены на четыре этапа
18 мая 2026, 07:32, ИА Амител
В Барнауле с 18 мая стартовали гидравлические испытания теплосетей, которые традиционно сопровождаются отключением горячей воды. Все четыре этапа работы энергетики планируют завершить к 10 августа.
С 18 мая по 1 июня включительно горячей воды не будет у потребителей М-24 (ТЭЦ-2) и М-34 (ТЭЦ-3). На интерактивной карте эти зоны отмечены коричневым и зеленым цветами.
В Ленинском районе воды лишатся жители микрорайона Озерный, а также некоторых домов на улицах Гущина, Попова и проспекте Космонавтов.
В Индустриальном районе отключения коснутся части домов на улицах Взлетной, Шумакова, Власихинской, Павловском тракте и других.
В Центральном районе под отключение попадают дома на Змеиногорском тракте, Социалистическом проспекте, улицах Партизанской, Челюскинцев, Пролетарской и ближайших.
Ранее amic.ru рассказывал, что всего в Барнауле будет четыре этапа отключения воды.
09:13:50 18-05-2026
А подождать, когда установится теплая погода, было вообще никак? Чтоб вам пусто было! До седьмого колена.
09:28:39 18-05-2026
Гость (09:13:50 18-05-2026) А подождать, когда установится теплая погода, было вообще ни...
в смысле, подождать, когда установится теплая погода ?!
10:28:20 18-05-2026
Гость (09:13:50 18-05-2026) А подождать, когда установится теплая погода, было вообще ни... ага, а потом из-за таких, как вы, смещать весь график? совсем уже что ли... купите водонагреватель уже и оденьтесь потеплее.
11:53:21 18-05-2026
Гость (09:13:50 18-05-2026) А подождать, когда установится теплая погода, было вообще ни... а водогрейку поставить?
11:51:19 18-05-2026
Ружье может прослужить десятки лет, но если утроить заряд пороха, провести испытания, то разорвет ствол и в магазин за другим для испытаний.
12:01:01 18-05-2026
Ну вот, и на кладбище тоже отключат горячую воду.
13:52:02 18-05-2026
пора уже поменять очередность отключения, пусть и другие потребители ощутят прелесть отключения гор.воды в мае
13:56:21 18-05-2026
Гость (13:52:02 18-05-2026) пора уже поменять очередность отключения, пусть и другие пот... Пусть тебе оба глаза выколят, лишь бы сосед без одного остался? Что за мировосприятие? ТЭЦ-3 самая новая. С нее как с салабона и начинать.
16:46:18 18-05-2026
на самом деле хорошо. я в прошлом году походил походил с чайником да и стал мыться холодной водой
и доволен что начал закаляться
Если хочешь быть здоров -закаляйся
позабудь про докторов
водой холодной умывайся
если хочешь быть здоров