Вооружённый мужчина удерживал ребёнка в российском городе

Трёхлетнему мальчику сейчас ничего не угрожает

09 марта 2023, 14:43, ИА Амител

Фото: vk.com/ofnv86

В Нижневартовске утром 9 марта мужчина в неадекватном состоянии заперся в квартире с ребёнком и угрожал самоубийством, пишет РИА Новости со ссылкой на региональное ГУ МВД.

По данным ведомства, когда спасатели попытались вскрыть дверь, злоумышленник выстрелил с балкона в воздух. В региональном управлении Следкома при этом отмечают, что пьяный горожанин 1978 года рождения стрелял из окна, в том числе в сторону правоохранителей.

Тем не менее благодаря переговорам мужчину уговорили сдаться, отмечает издание. Трёхлетнему сыну злоумышленника сейчас ничего не угрожает.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статьям о незаконном лишении свободы несовершеннолетнего с применением оружия и о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, отмечают следователи.