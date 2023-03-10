Вооруженный мужчина взял в заложники кассира магазина в Тюмени
Вызволял пленника СОБР Росгвардии
10 марта 2023, 14:28, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В тюменском магазине сети "Магнит" мужчина взял в заложники кассира. Об этом сообщает Baza.
Злоумышленник с ножом зашёл в супермаркет и приставил оружие к сотруднику. Во время нахождения внутри преступник записывал видео и угрожал жертве.
Ближе к утру сотрудники СОБР Росгвардии провели операцию по вызволению заложника. Нападавшего задержали.
Что подтолкнуло его на совершение преступления, неизвестно.
Ранее сообщалось, что в Нижневартовске утром 9 марта мужчина в неадекватном состоянии заперся в квартире с ребёнком и угрожал самоубийством.
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