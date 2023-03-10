Вооруженный мужчина взял в заложники кассира магазина в Тюмени

Вызволял пленника СОБР Росгвардии

10 марта 2023, 14:28, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В тюменском магазине сети "Магнит" мужчина взял в заложники кассира. Об этом сообщает Baza.

Злоумышленник с ножом зашёл в супермаркет и приставил оружие к сотруднику. Во время нахождения внутри преступник записывал видео и угрожал жертве.

Ближе к утру сотрудники СОБР Росгвардии провели операцию по вызволению заложника. Нападавшего задержали.

Что подтолкнуло его на совершение преступления, неизвестно.

Ранее сообщалось, что в Нижневартовске утром 9 марта мужчина в неадекватном состоянии заперся в квартире с ребёнком и угрожал самоубийством.