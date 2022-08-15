Чем запомнился художник Дмитрий Врубель и от чего он умер?

Известный российский художник Дмитрий Врубель скончался 14 августа. Об этом в своём Telegram-канале сообщил литературовед и журналист Глеб Морев. И если сам деятель искусства, возможно, не имел широкой популярности, о главной его работе наверняка слышал каждый.

О том, какими работами знаменит Дмитрий Врубель и от чего он умер, — в материале amic.ru.

Кто такой Дмитрий Врубель?

Дмитрий Врубель — советский и российский художник. Родился в 1960 году в Москве. Уже в возрасте 15 лет он написал свою первую работу — картину «Суд Пилата». Учился в московском педуниверситете (МГПИ) на художественно-графическом факультете.

С 1983 года стал членом Союза художников СССР. В 1987-м принял участие в первой выставке КЛАВА — «Клуб авангардистов». В 80-е и 90-е художник организовывал в своей квартире собственную галерею — «Кварт-Арт».

С конца 80-х стал стал периодически жить в Германии. В 1993 году принят в союз художников Берлина.

Какая работа принесла художнику славу?

Самая известная работа Дмитрия Врубеля — это скандальное граффити с изображением Леонида Брежнева, которое он нарисовал на Берлинской стене в 1990-м году. Её наверняка видел каждый.

Граффити «Братский поцелуй» / Фото: «Википедия»

Художник воссоздал легендарную фотографию, сделанную французским фотографом Режи Боссю в 1979 году. На снимке запечатлён поцелуй советского генсека и руководителя ГДР Эриха Хонеккера. Работа Врубеля получила название «Господи! Помоги мне выжить среди этой смертной любви». Именно эти слова были написаны на граффити. Впрочем, наиболее известным стало второе название — «Братский поцелуй».

В 2009 году граффити стёрли в рамках реставрации Берлинской стены. Врубель взялся за восстановление изображения.

Чем деятель искусства занимался в последние годы?

В 2010 году Врубель окончательно уехал из России. Вместе с женой Викторией Тимофеевой он поселился в Германии. В последние годы жизни деятель искусства занимался организацией виртуальных выставок. Сам Врубель говорил о планах по созданию «Музея события», который должен был стать культурным пространством, освещающим актуальные новости современности с позиций искусства.

От чего умер Дмитрий Врубель?

Супруга Врубеля в соцсетях сообщила, что у мужчины в последнее время было «слабое сердце».

Проблема усугубилась после того, как художник перенёс коронавирус в конце 2021 года. Болезнь протекала тяжело, из-за чего Врубеля госпитализировали. По словам Тимофеевой, художника ввели в искусственную кому и установили ему аппарат для вспомогательного кровообращения. В условиях болезни сердце перестало справляться со своими функциями.

Впрочем, официальной информации о том, от чего умер Дмитрий Врубель, пока нет.