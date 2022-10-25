Что случилось с WhatsApp и почему не отправляются сообщения?

Пользователи массово жалуются на работу приложения WhatsApp 25 октября. У одних мессенджер функционирует с перебоями, у других не работает вообще. Уже известно, что проблема не только в российском сегменте приложения.

О том, что случилось с WhatsApp, почему сообщения не отправляются и когда всё заработает, — в материале amic.ru.

Что случилось с WhatsApp?

В работе приложения произошёл сбой. Об этом сообщают Downdetector и другие сервисы по выявлению неполадок. Впрочем, подробностей о том, что именно случилось с мессенджером, пока немного. Люди лишь жалуются, что работает он очень плохо (или не работает вообще).

Что именно не работает в приложении?

Пользователи жалуются на самые разные причины. Одни не могут отправить никому сообщения. До других, наоборот, не доходят сообщения от собеседников. У третьих не загружаются групповые чаты. Четвёртые не могут «привязать» свой WhatsApp к компьютеру.

Наконец, многие просто не могут даже войти в приложение.

В общем, сбой в работе WhatsApp наблюдается серьёзный.

В каких странах перестал работать WhatsApp?

Точно неизвестно. Но если верить данным Downdetector, проблемы не только у российских пользователей WhatsApp. Сбой наблюдается по всему миру.

Что говорят разработчики?

Официальных комментариев от разработчиков WhatsApp пока не было. Пояснений, что же случилось с приложением, стоит ждать в ближайшее время.

Когда WhatsApp заработает?

Это пока тоже неизвестно. Так что стоит дождаться официальной информации.

Что мне делать, пока мессенджер не работает?

Есть и другие мессенджеры. Например, Telegram. Кстати, там есть и канал amic.ru, где мы оперативно публикуем самые важные новости. И когда WhatsApp заработает, тоже сообщим. Подписывайтесь!