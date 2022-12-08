Свиной грипп. Чем опасен вирус H1N1, какие у него симптомы и что делать, если уже заболел?

Свиной грипп H1N1 выявили уже более чем в 70 регионах России. Об этом 6 декабря сообщили в Роспотребнадзоре. Как рассказал amic.ru главный инфекционист региона Валерий Шевченко, среди этих субъектов есть и Алтайский край. По его словам, пока заболевших свиным гриппом немного, но ситуация может ухудшиться в ближайшие недели.

Вирус H1N1 известен человечеству уже более десяти лет как один из самых опасных штаммов гриппа. В 2009 году его распространение привело к тому, что во всём мире объявили пандемию.

О том, что собой представляет свиной грипп, чем он опасен и какие у него симптомы — в рубрике «Вопрос-ответ».

Что такое свиной грипп?

Название свиной грипп впервые появилось в СМИ в 2009 году. Так стали именовать появившийся тогда H1N1 — вирус гриппа типа А.

Это самый распространённый тип гриппа, который способен вызывать масштабные эпидемии. Так и случилось в 2009-м: появление свиного гриппа привело к тому, что ВОЗ объявила всемирную пандемию.

Чем опасен вирус H1N1?

Степень опасности свиного гриппа — достаточно спорный вопрос. В 2009-м основные угрозы от H1N1 связывали с его способностью быстро распространяться среди людей и с повышенным риском серьёзных осложнений. Но для здоровых людей, не входящих в группу риска, свиной грипп не намного опаснее, чем другие его подвиды, рассказала RTVI завлабораторией этиологии и эпидемиологии гриппа Института вирусологии имени Ивановского ФГБУ «НИЦЭМ имени Гамалеи» Елена Бурцева.

«Я не могу сказать, что он [свиной грипп] чем-то особо в этом плане отличается от своих, так сказать, сородичей. Было только замечено, что в особо активный для него период чаще всего заболевает работоспособное население и выше риск быстрого развития вирусных пневмоний. Плюс чуточку выше летальные показатели, но не сильно», — передаёт слова специалиста телеканал.

Но и относиться к H1N1 как к обычной ОРВИ ни в коем случае нельзя, предупреждает главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова.

«Это очень контагиозный вирус, достаточно тяжело протекающий. И у него есть некоторое родство с коронавирусной инфекцией. Когда он к нам пришёл в 2009 году и была тяжеленная эпидемия в 2012 году, то мы тоже наблюдали стремительное развитие вирусных пневмоний с геморрагическими пропитыванием. Это кровавые лёгкие, как при коронавирусной инфекции, — передаёт слова медика НГС.

Какие осложнения может вызвать свиной грипп?

Свиной грипп может вызывать такие осложнения, как гипертермические и гипертоксические реакции, разнообразные сосудистые реакции, вирусные пневмонии и в редких случаях — повреждения центральной нервной системы.

Но это далеко не весь перечень, рассказал «Известиям» главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «ИНВИТРО-Сибирь» Андрей Поздняков.

«Кроме того, отмечаются поздние осложнения, чаще всего это бактериальные инфекции разного уровня поражения — синуситы, поражение носоглотки и поражение нижних дыхательных путей той или иной степени выраженности (бронхит, пневмония). После перенесённого гриппа также достаточно часто отмечаются длительный астено-вегетативный синдром и длительное снижение работы иммунной системы (человек некоторое время „цепляет“ на себя всевозможные инфекционные процессы)», — цитирует Позднякова издание.

Некоторые симптомы могут быть смертельно опасны, рассказывал в ноябре главный инфекционист Алтайского края Валерий Шевченко:

«Чаще всего свиной грипп вызывает пневмонию, острую дыхательную недостаточность и смертельно опасное осложнение в виде острого респираторного дистресс-синдрома».

Кто находится в группе риска по H1N1?

Наибольший риск возникновения осложнений от свиного гриппа у:

беременных;

детей до шести лет;

пожилых людей старше 65 лет;

людей с хроническими заболеваниями.

Какие симптомы у свиного гриппа?

Симптомы H1N1 практически полностью совпадают с проявлениями обычного сезонного гриппа. К ним относят высокую температуру, кашель, боль в горле, насморк, ломоту в теле, головную боль, озноб, слабость и потерю аппетита. Кроме того, у большинства заболевших свиным гриппом наблюдается диарея.

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Поможет ли прививка от COVID-19 против свиного гриппа?

Нет. Это совершенно разные возбудители. Поэтому если вы привились от COVID-19, от свиного гриппа это вас никаким образом не защитит.

А поможет ли вакцина от гриппа против H1N1?

Да. Защита от вирусов гриппа типа А, к которым относится свиной грипп, предусмотрена в современных вакцинах от гриппа. Поэтому все прививки, которые можно сделать в России (в том числе и бесплатно), помогут вам уменьшить риск осложнений при H1N1.

Что делать, если заболел свиным гриппом?

Самый лучший вариант — обратиться за медицинской помощью, если вы почувствовали себя плохо.

Сделать это можно через «Госуслуги» или позвонив в кол-центр своей поликлиники.

Главное, предупреждают врачи, — не заниматься самолечением и ни в коем случае не выписывать самому себе антибиотики. Лучше доверьтесь врачу и его показаниям, чтобы победить грипп быстро и без проблем.

Есть и наиболее опасные симптомы свиного гриппа, при которых уже следует срочно вызывать скорую. В их числе:

затруднённое дыхание, ощущение нехватки воздуха;

боль или чувство тяжести в груди или в брюшной полости;

головокружение;

спутанность сознания;

рвота.

Как и в случае с другими ОРВИ, при свином гриппе рекомендуется пить много жидкости и соблюдать постельный режим.

Как защититься от свиного гриппа?

Самый лучший способ — вакцинироваться. Как мы уже сказали, современные прививки от гриппа дают защиту и от H1N1. Таким образом вы уменьшите риск и заражения гриппом, и возникновения осложнений.

Кроме того, защитить себя помогут санитарные нормы, к которым мы уже привыкли за время пандемии COVID-19. Это регулярное мытьё рук и проветривание помещений, ношение масок в общественных местах, а также избегание больших скоплений людей.

Заболевшего свиным гриппом следует изолировать от здоровых людей, пока он не поправится.