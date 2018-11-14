Каким будет 2019 год по восточному календарю

Общая характеристика года Свиньи

Год Свиньи завершает 12-летний цикл восточного календаря. Поэтому принято верить, что этот год можно считать "смешанным", так как он вобрал в себя все факторы, содержащихся в предыдущих 11 циклах. Вступит в свои права Свинья 5 февраля и уступит место следующему знаку уже 24 января 2020 года.

Желтый и коричневый цвета этого года символизируют надежность и постоянство.

По своему характеру Свинья — это спокойное, уравновешенное животное, которое обладает такими качествами, как доброта, любознательность, сила и равновесие. Чаще всего Свиньи наивны, верят людям и в бескорыстие и доброту. Представители этого знака всегда честны и справедливы.

Свинья — упорное животное, которое не боится препятствий на своем пути, а грамотно их преодолевает. Благодаря влиянию символа года повысится уровень мотивации решать самые сложные вопросы. Поэтому 2019 год станет годом активного развития. Появится желание не сидеть на месте, учиться новому, путешествовать и контактировать с людьми. Год будет удачным для открытия собственного бизнеса и карьерного роста.