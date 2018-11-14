Каким будет 2019 год по восточному календарю

Рассказываем, под каким цветом будет проходить 2019 год и для каких дел он будет благоприятен

14 ноября 2018, 11:40, Олеся Пастухова

Символом 2019 года по восточному календарю станет Желтая Земляная Свинья или Кабан. Рассказываем вам, чего стоит ожидать от свинки и каким будет 2019 год по восточному календарю.

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Общая характеристика года Свиньи

Год Свиньи завершает 12-летний цикл восточного календаря. Поэтому принято верить, что этот год можно считать "смешанным", так как он вобрал в себя все факторы, содержащихся в предыдущих 11 циклах. Вступит в свои права Свинья 5 февраля и уступит место следующему знаку уже 24 января 2020 года.

Желтый и коричневый цвета этого года символизируют надежность и постоянство.

По своему характеру Свинья — это спокойное, уравновешенное животное, которое обладает такими качествами, как доброта, любознательность, сила и равновесие. Чаще всего Свиньи наивны, верят людям и в бескорыстие и доброту. Представители этого знака всегда честны и справедливы.

Свинья — упорное животное, которое не боится препятствий на своем пути, а грамотно их преодолевает. Благодаря влиянию символа года повысится уровень мотивации решать самые сложные вопросы. Поэтому 2019 год станет годом активного развития. Появится желание не сидеть на месте, учиться новому, путешествовать и контактировать с людьми. Год будет удачным для открытия собственного бизнеса и карьерного роста.

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Когда еще был год Свиньи?
Год Свиньи был в 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019. После 2019 год Свиньи по восточному календарю будет в 2031 году.
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Какие знаменитости родились в год Свиньи?
В год Свиньи родились такие выдающиеся и талантливые люди, как певец Рики Мартин, конструктор автомобилей Фердинанд Порше, русский поэт Федор Тютчев, писатель Владимир Набоков, предсказательница Ванга, писатель Эрнест Хемингуэй, рок-исполнитель Дэвид Боуи, Далай-лама, певица Кристина Орбакайте, актер Арнольд Шварценеггер, композитор Модест Мусоргский, промышленник Генри Форд и многие другие.
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