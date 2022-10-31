Когда в школах появится начальная военная подготовка и чему там будут учить?

В российских школах вскоре появятся элементы начальной военной подготовки. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на документ, который 28 октября опубликовали на портале проектов нормативных правовых актов. Из него следует, что детей будут учить не только строевой подготовке, но также оказанию первой помощи, принципу действия гранат и многому другому.

О том, что в себя включает программа начальной военной подготовки, когда она появится в школах и кто её будет преподавать, — в материале amic.ru

Правда ли, что в школах появится предмет «Начальная военная подготовка»?

Не совсем. Из документа следует, что появится лишь отдельный модуль «Элементы начальной военной подготовки». Но о создании отдельного нового предмета речи не идёт.

Как будут преподавать начальную военную подготовку?

Судя по всему, модуль «Элементы начальной военной подготовки» появится в образовательной программе по «Основам безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ). По крайней мере, в опубликованном на портале документе модуль поместили именно в раздел ОБЖ.

Соответственно, если всё так и случится, преподавать начальную военную подготовку детям будет учитель ОБЖ.

В каких классах будут преподавать начальную военную подготовку?

Из документа следует, что «Элементы начальной военной подготовки» будут преподавать ученикам 10-го и 11-го классов.

Чему будут учить школьников в рамках начальной военной подготовки?

Перечень тем, которые будут изучать в рамках модуля, очень обширный. Так, там есть не только строевая подготовка, но и основы стрельбы из автомата, принципы действия ручных гранат и многое другое.

Например, в документе перечислены следующие пункты:

Строевая подготовка и воинское приветствие. Строи и управление ими. Строевая подготовка. Выполнение воинского приветствия на месте и в движении.

Оружие пехотинца и правила обращения с ним. Автомат Калашникова (АК-74). Основы и правила стрельбы.

Устройство и принцип действия ручных гранат. Ручная осколочная граната (Ф-1, оборонительная). Ручная осколочная граната РГД-5.

Но и это ещё не всё. В документе также указано, что дети будут изучать действия в современном общевойсковом бою, состав и вооружение отделения на БМП, способы передвижения в бою, оказание первой помощи.

Когда начальная военная подготовка появится в российских школах?

Ожидается, что элементы начальной военной подготовки появятся в образовательной программе школ со следующего учебного года. Впрочем, официальной информации об этом пока нет.