Красная горка: когда ее отмечают и кому в этот день нельзя оставаться дома

Красная горка в России отмечается в тот же день, что и Антипасха. Вернее, это два названия у одного праздника. И отмечают его на 8 день после Светлого Христова Воскресения. В 2022 году праздник выпадает на 1 мая. Рассказываем, почему у этого дня такое странное название и какие приметы с ним связаны.

Что за праздник Красная горка? На самом деле, как и многие другие христианские праздники, Красная горка — это древнеславянский праздник, посвящённый богу солнца — Яриле и грядущему лету. Это праздник любви и надежд. Своё название праздник получил потому, что весной народные гулянья проводились на освободившихся от снега пригорках. Позднее Церковь привязала этот день к первому воскресенью после Пасхи. Но многие традиции язычества всё-таки сохранились. Красную горку отмечают гуляньями, играми, хороводами и песнями. И по-прежнему стараются в этот день подняться на холм или пригорок. И ещё одно: понятие «красный» раньше обозначало — красивый: ведь на праздник люди старались одеться красиво.

Почему на Красную горку играют свадьбы? Здесь опять произошло наложение языческих и христианских традиций. Для славян Красная горка — праздник плодородия и зрелости. Решение создать семью означало, что молодые готовы взять на себя ответственность друг за друга. Кроме того, этот период считался самым благоприятным для брака, так как ему покровительствовал сам бог солнца. Считалось, что семейные пары, созданные в это время, будут богаты, счастливы и многодетны. По христианской традиции в этот день впервые после долгого перерыва, связанного с Великим постом, можно проводить венчания. И до сих пор, согласно приметам, свадьбы, сыгранные на Красную горку, оказываются самыми крепкими: «Кто на Красную горку женится — во век не разженится!» — говорят в народе.

Как отмечали Красную горку? Весело и шумно: праздник ведь молодёжный. А к тому же это период сватовства. И девушки, и парни показывали себя друг перед другом с самых лучших сторон: наряжались, пели, плясали, играли, водили хороводы, ходили по гостям. Вообще считается, что на Красную горку нельзя сидеть дома, особенно холостым — иначе всю жизнь одиноким проживёшь. Молодёжь развлекалась тем, что катала яйца с горок. Таким способом даже гадали на судьбу. Так, спускали с горки сырое яйцо и смотрели, каким оно докатится до подножия. Если целым, значит, его хозяина весь год ждут благополучие и успех. Парень с девушкой скатывали два яйца и смотрели — если они катятся вместе рядышком, значит и по жизни им вместе идти, а если яйца катились в разные стороны, то не судьба.