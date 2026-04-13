Светлая седмица: что нужно и чего нельзя делать на неделе после Пасхи
Рассказываем о традициях и поверьях, связанных с каждым днем Светлой недели
13 апреля 2026, 06:40, ИА Амител
Светлой седмицей в христианстве называют неделю, следующую за Пасхой. О том, как христиане отмечают Светлую седмицу, что нельзя делать в течение недели после Пасхи, а также о народных приметах и традициях, связанных с пасхальной неделей, – в материале amic.ru.
Светлой седмицей называют неделю после Пасхи, которая включает само пасхальное воскресенье, а также шесть дней до Антипасхи (следующего воскресенья). Светлую седмицу иначе именуют Пасхальной, Святой или Светлой неделей.
В течение нескольких дней верующие празднуют воскресение Христа. Двери храмов в эти дни открыты настежь, символизируя открытую для всех дорогу на небо. В Светлую неделю ежедневно проводятся крестные ходы под колокольный звон, православные вместо утренних и вечерних молитв читают так называемые Пасхальные часы – преисполненную радости часть богослужения, в которую не включены псалмы и покаянные молитвы.
"Восемь дней празднования Христова Воскресения являются как бы одним днем, принадлежащим вечности, где "времени уже не будет", – сказано в Откровении Иоанна Богослова.
В Светлую седмицу принято радоваться воскрешению Христа, усиленно молиться, посещать службу и звонить в церковные колокола. Молитвы, произнесенные на неделе после Пасхи, считаются самыми сильными.
Нужно думать о хорошем, а также помогать нуждающимся, отдыхать и наслаждаться жизнью. Всю неделю верующие должны приветствовать друг друга фразой "Христос Воскресе". Также в Светлую седмицу можно проводить смотрины невесты.
Так как вся Светлая седмица посвящена радости, на неделе после Пасхи запрещено усердно трудиться, придерживаться поста (даже во время подготовки к причащению), посещать кладбище и устраивать поминки умерших. Для этого существует Радоница – день поминовения усопших. Родительский день всегда бывает во вторник через неделю после Пасхи, в 2026 году Христово Воскресение было 12 апреля, поэтому Радоница приходится на 21 апреля.
В числе других запретов Светлой седмицы – венчания.
На Руси существовали народные традиции и приметы, связанные со Светлой седмицей. Например, было принято качаться на качелях. Славяне верили, что это поможет им избавиться от грехов, "сдует их ветром". Одно качание – минус один грех, считали они.
Считалось, что ребенок, родившийся во время празднования Пасхи, будет иметь богатырское здоровье и проживет долгие годы.
Многие приметы Светлой седмицы связаны с погодой. Так, считалось, что если все дни пасхальной недели ясные и теплые, лето будет жарким, а урожай – обильным. Если пасмурно – летом будет холодно и дождливо. Сильные дожди сулили богатый урожай, а гроза – сухую осень.
Для молодых девушек, по поверьям, Светлая неделя могла предсказать ближайшее будущее. Если услышат кукушку – скоро родится ребенок, если зудят губы – будет поцелуй, если ударилась локтем – вспоминает кавалер. Если в суп упала муха – жди свидания. Также считалось, что для сохранения красоты и миловидности нужно было умываться из серебряной чашки.
Понедельник называли Поливальным. Было принято ходить в гости и обливаться водой из ведра, чтобы смыть все болезни.
Вторник именовали Купальницей. Того, кто проспал заутреню, обливали водой. Также проводились игры и гулянья.
В Градовую среду нельзя было работать, иначе урожай мог погибнуть от града. Также среду Светлой седмицы называли хороводницей.
Навский четверг иначе называли Пасхой мертвых. В этот день вспоминали умерших, но не горевали по ним, а радовались воскрешению Христа.
Пятницу звали Прощеным днем, в честь примирения тестя и тещи с зятем.
В субботу Светлой седмицы – Святой артос – священнослужители раздавали прихожанам хлеб и разрешали им позвонить в колокола. Родители навещали молодых, чтобы оценить их семейный уклад.
Воскресенье, которое в православии зовется Антипасхой или Фоминым воскресеньем, в народе называли Красной горкой. На Красную горку играли свадьбы, сватались, а также водили хороводы, устраивали игры и пляски.
