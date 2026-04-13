Что такое Светлая седмица?

Светлой седмицей называют неделю после Пасхи, которая включает само пасхальное воскресенье, а также шесть дней до Антипасхи (следующего воскресенья). Светлую седмицу иначе именуют Пасхальной, Святой или Светлой неделей.

В течение нескольких дней верующие празднуют воскресение Христа. Двери храмов в эти дни открыты настежь, символизируя открытую для всех дорогу на небо. В Светлую неделю ежедневно проводятся крестные ходы под колокольный звон, православные вместо утренних и вечерних молитв читают так называемые Пасхальные часы – преисполненную радости часть богослужения, в которую не включены псалмы и покаянные молитвы.

"Восемь дней празднования Христова Воскресения являются как бы одним днем, принадлежащим вечности, где "времени уже не будет", – сказано в Откровении Иоанна Богослова.