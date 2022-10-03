Можно ли поменять категорию годности к службе и что для этого нужно сделать?

С началом частичной мобилизации у россиян возникло немало вопросов о том, как и кого будут призывать. Кроме того, в разных регионах мобилизовали граждан, которые по здоровью вообще не должны служить в армии. Впрочем, в большинстве этих случаев уже разобрались, и мужчины вернулись домой. Главный военком Алтайского края Марат Усманов пояснил, что зачастую люди виноваты сами, поскольку годами не обновляют свои данные в военкомате.

О том, можно ли поменять категорию годности по здоровью в военном билете и как это правильно сделать, — в материале amic.ru.

Можно ли поменять категорию годности в военном билете?

Да. Категория годности по здоровью, которая указана в военном билете, определяется не навсегда. Если состояние здоровья запасника изменилось, он может прийти в военкомат и понизить категорию. Это даже ответственность каждого россиянина: вовремя обновлять свои данные в военкомате, чтобы там чётко понимали, на что вы годитесь, а на что нет.

В каком случае нужно менять категорию годности?

Категорию нужно менять, если у вас появилось хроническое или другое заболевание, которое делает вас не годным (или ограниченно годным) к военной службе. Естественно, если вы получили инвалидность, вам тоже нужно обратиться в военкомат и сменить категорию годности.

Что нужно сделать, чтобы поменять категорию годности?

Для этого нужно подать письменное заявление в военкомат. В документе необходимо указать, почему вы считаете, что ваша категория годности требует изменения. При этом к заявлению нужно также приложить все соответствующие справки и заключения, чтобы подтвердить своё заболевание.

Можно ли подать заявление, не приходя в военкомат?

Можно. Для этого подписанное заявление (и медицинские справки вместе с ним) нужно отправить в военкомат заказным письмом с уведомлением. Такая форма подачи заявления вполне допустима.

Как военкомат будет менять категорию годности?

Для этого уже придётся прийти в военкомат лично. После того как вы подадите заявление, в военкомате должны собрать врачебную комиссию. Там и решат, что делать с вашей категорией годности, рассказал изданию «Аргументы и факты» юрист Олег Жердев.

«Военкомат будет обязан собрать военно-врачебную комиссию, которая рассмотрит заявление военнообязанного. Определять категорию будут семь врачей: окулист, стоматолог, отоларинголог, хирург, терапевт, психиатр, невропатолог. Каждый из них осматривает призывника и изучает предоставленные им медицинские документы», — рассказал адвокат.

На основании этих обследований, а также ваших медицинских документов комиссия примет решение, необходимо ли менять категорию годности. Информацию об этом должны занести в военный билет.

Можно ли повысить категорию годности?

Да. Если вы вылечили заболевание и стали годны к службе, можно попросить военкомат повысить вашу категорию. Для этого также нужно подать заявление.

Какие вообще существуют категории военной годности?

Всего их пять:

А — полностью годен;

Б — годен с небольшими ограничениями;

В — ограниченно годен к нестроевой службе;

Г — ограничен в призыве на время;

Д — непригоден к военной службе. Эту категорию присваивают при наличии тяжёлых заболеваний или инвалидности.