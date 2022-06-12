На сколько увеличились штрафы за лесные пожары и зачем их решили ужесточить?

Наказание за нарушение противопожарных правил заметно ужесточили с 8 июня 2022 года. Некоторые штрафы выросли в десять и более раз по сравнению с тем, что было раньше. Соответствующий указ в мае подписал Владимир Путин.

Рассказываем, зачем штрафы решили увеличить и сколько теперь придётся заплатить за разведение костра в лесу.

Почему штрафы за лесные пожары так сильно выросли? Это решение назрело уже давно. Дело в том, что штрафы за нарушение требований противопожарной безопасности в России не менялись более 20 лет. При этом за последние годы количество лесных пожаров в России выросло до катастрофических масштабов. Этот год — не исключение. В том же Алтайском крае в 2022 году огонь уже охватил в семь раз больше площади, чем к этому моменту в 2021-м. В связи с этим наказание за нарушения противопожарных правил решили ужесточить быстро и в разы. Для граждан штрафы увеличились сразу в 15-20 раз, а для юридических лиц — в два-три раза.

Сколько рублей составит штраф за нарушение противопожарных правил в лесах? Для граждан штраф (ст. 20.4 КоАП РФ) теперь составляет от 15 до 30 тысяч рублей. Это в десять раз больше, чем раньше — до 8 июня за такую провинность пришлось бы заплатить всего лишь от 1,5 до 3 тысяч рублей. Для должностных лиц, естественно, наказание более суровое — от 30 до 50 тысяч рублей. Юрлиц за нарушения противопожарных правил в лесу будут штрафовать на сумму от 100 до 400 тысяч рублей.

Какой штраф придётся заплатить за выжигание сухостоя? Это наказание предусмотрено за выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов на участках, которые непосредственно прилегают к лесу (ст. 8.32 КоАП РФ). Для граждан штраф за подобные нарушения тоже увеличился в десять раз и теперь составляет от 30 до 40 тысяч рублей — раньше было от трёх до четырёх тысяч. Должностные лица за такой проступок до 8 июня платили от 20 до 40 тысяч рублей. Теперь придётся раскошелиться сильнее — от 40 до 60 тысяч рублей. Юрлиц теперь наказывают штрафом в размере от 300 до 500 тысяч рублей.

Какой будет штраф, если действует особый противопожарный режим? В условиях особого противопожарного режима, который местные власти вводят в наиболее опасные периоды, штрафы ещё больше (ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ). Так, для граждан за нарушение требований пожарной безопасности оштрафуют на сумму от 10 до 20 тысяч рублей. Штраф для должностных лиц увеличили в два раза: было от 15 до 30 тысяч рублей, а стало — от 30 до 60 тысяч рублей. Денежные санкции для юрлиц теперь два раза больше: штраф от 400 до 800 тысяч рублей вместо прежних 200-400 тысяч.

Каким будет штраф, если нарушение привело к пожару? Если из-за нарушения требований пожарной безопасности возник пожар, в котором пострадало чужое имущество или был нанесён вред (лёгкой или средней тяжести) человеку (ч. 6 ст. 20.4 КоАП РФ), штрафы составят: для граждан — от 40 до 50 тысяч рублей; для должностных лиц — от 80 до 100 тысяч рублей; для предпринимателей — от 90 до 110 тысяч рублей либо приостановление деятельности на срок до 30 суток; для организаций — от 700 до 800 тысяч рублей либо приостановление деятельности на срок до 30 суток. Как и в случае с другими нарушениями штраф для граждан увеличился сразу в десять раз, а для других — в два раза.