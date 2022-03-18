О чем Владимир Путин рассказал в своем обращении в «Лужниках» и что произошло с трансляцией?

О чём Владимир Путин говорил в «Лужниках»?

Прежде всего, президент поздравил жителей Крыма с присоединением к России, которое произошло восемь лет назад. Путин процитировал строки, с которых начинается Конституция РФ.

«Мы, многонациональный народ Российской Федерации, соединённые общей судьбой на своей земле», — напомнил глава государства.

По его словам, именно этими постулатами и руководствовались крымчане, когда голосовали на референдуме за воссоединение с Россией.

«Каждое слово наполнено огромным смыслом. [...] Они жили и живут на своей земле. И хотели жить общей судьбой со своей исторической родиной — Россией», — объяснил Путин.

Президент подчеркнул, что за восемь лет российские власти немало сделали для того, чтобы наладить в Крыме инфраструктуру, газоснабжение, «коммуналку», дороги и многое другое. В России знают, что делать дальше, поэтому будут только развивать Крымский полуостров, отметил Путин.