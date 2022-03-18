О чем Владимир Путин рассказал в своем обращении в «Лужниках» и что произошло с трансляцией?
Зрители федеральных телеканалов не смогли в прямом эфире послушать полное выступление президента
Владимир Путин выступил с обращением во время праздничного концерта в «Лужниках», посвящённого Дню воссоединения Крыма и России. Президент говорил и о судьбе полуострова, и о спецоперации по защите Донбасса. Правда, во время его выступления трансляция на федеральных телеканалах внезапно прервалась песней Олега Газманова.
Рассказываем, о чём говорил Путин в своём обращении и что же всё-таки произошло во время прямого эфира.
О чём Владимир Путин говорил в «Лужниках»?
Прежде всего, президент поздравил жителей Крыма с присоединением к России, которое произошло восемь лет назад. Путин процитировал строки, с которых начинается Конституция РФ.
«Мы, многонациональный народ Российской Федерации, соединённые общей судьбой на своей земле», — напомнил глава государства.
По его словам, именно этими постулатами и руководствовались крымчане, когда голосовали на референдуме за воссоединение с Россией.
«Каждое слово наполнено огромным смыслом. [...] Они жили и живут на своей земле. И хотели жить общей судьбой со своей исторической родиной — Россией», — объяснил Путин.
Президент подчеркнул, что за восемь лет российские власти немало сделали для того, чтобы наладить в Крыме инфраструктуру, газоснабжение, «коммуналку», дороги и многое другое. В России знают, что делать дальше, поэтому будут только развивать Крымский полуостров, отметил Путин.
Что Путин сказал о спецоперации?
Российский лидер процитировал строки из Священного писания (Евангелие от Иоанна, глава 15, стих 13):
«Нет больше любви, как если бы кто-то отдал душу свою за друзей своих».
По словам Путина, эти же принципы он видит в действиях российских солдат на Украине.
«Лучшим подтверждением является то, как воюют и действуют наши ребята в ходе военной операции. Плечом к плечу. Помогают и поддерживают друг друга. А если надо, то как родного брата прикрывают своим телом от пули на поле боя», — рассказал Путин.
Что случилось с трансляцией?
На этом выступление Путина на федеральных каналах оборвалось. Вместо этого включились кадры выступления Олега Газманова. По словам Дмитрия Пескова, во время трансляции возникли технические сбои на сервере. Никаких других непредвиденных ситуаций, кроме этой, не произошло.
А журналисты с места событий сообщили, что президент спокойно закончил выступление и покинул сцену.
Что не показали в эфире из сказанного Путиным?
По сути, в эфире президент не успел договорить лишь завершение своей речи. Он отметил, что дата начала спецоперации на Украине случайным образом совпала с днём рождения адмирала Ушакова. Поэтому Путин процитировал одно из его крылатых выражений:
«Он как-то сказал, что грозы сии пойдут во славу России», — напомнил глава государства.
Путин заверил, что «так было, так есть и так будет всегда».