Такая и зима будет. Народные приметы на Покров: что сделать 14 октября, чтобы стать счастливым

Погодные приметы на Покров

На Руси считали, что 14 октября осень с зимой встречается. Ещё приговаривали: «На Покров до обеда осень, а после обеда — зимушка-зима». По погоде в этот день наши предки могли узнать, какой в этом году будет зима и когда же ждать морозов.



Так, если снег на Покров на землю лёг — значит, будет снежная и холодная зима. Неспроста же говорили: «Каков Покров, такая и зима будет».



Если 14 октября всё ещё было грязно и лужи, то крестьяне считали, что через месяц уж точно всё заметёт.



Сухая погода на Покров была предвестником поздних морозов, а опавшие листья на березах — суровой зимы и частых морозов.



Ещё в этот день наблюдали за направлением ветра. Если дул северный — быть холодной зиме, а южный — тёплой.



Если на Покров день снег так и не выпал, то до декабря и не выпадет. А вот если 14 октября будет гром и сильный дождь, то снега в этом году будет мало.