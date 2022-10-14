Такая и зима будет. Народные приметы на Покров: что сделать 14 октября, чтобы стать счастливым
14 октября нет снега. Что это значит?
14 октября Православная церковь отмечает великий праздник Покров Пресвятой Богородицы. В этот день верующие вспоминают явление Божией Матери во Влахернском храме и чудесное спасение Константинополя. А на Руси праздник Покрова связывали с началом зимы и готовились к свадебной поре. Какие приметы есть на Покров день и как наши предки 14 октября определяли, какой будет зима, — читайте в материале amic.ru.
Что за странный праздник — Покров Пресвятой Богородицы?
Праздник связан с чудесным явлением Божией Матери и спасением Царьграда (города Константинополя) в 910 году. Город был окружён сарацинами. Считается, что Божия Матерь укрыла Царьград и его жителей своим головным платком и так спрятала его от врагов. В России праздник стали отмечать в 1164 году.
Погодные приметы на Покров
На Руси считали, что 14 октября осень с зимой встречается. Ещё приговаривали: «На Покров до обеда осень, а после обеда — зимушка-зима». По погоде в этот день наши предки могли узнать, какой в этом году будет зима и когда же ждать морозов.
Так, если снег на Покров на землю лёг — значит, будет снежная и холодная зима. Неспроста же говорили: «Каков Покров, такая и зима будет».
Если 14 октября всё ещё было грязно и лужи, то крестьяне считали, что через месяц уж точно всё заметёт.
Сухая погода на Покров была предвестником поздних морозов, а опавшие листья на березах — суровой зимы и частых морозов.
Ещё в этот день наблюдали за направлением ветра. Если дул северный — быть холодной зиме, а южный — тёплой.
Если на Покров день снег так и не выпал, то до декабря и не выпадет. А вот если 14 октября будет гром и сильный дождь, то снега в этом году будет мало.
Свадебные приметы на Покров
С Покрова на Руси начинали играть свадьбы. Незамужние девушки даже совершали ритуалы, чтобы в этом году уж точно стать невестой.
Считалось, что замуж девушка выйдет быстрее, если угостит пирогами встречных и свечку перед иконой Богородицы первой поставит. Поэтому девушки покрывали голову платком и с утра бежали в церковь. Когда ставили свечку, приговаривали: «Покров-батюшка, покрой землю снежком, а меня женишком».
На Руси ещё верили, что если парень с девушкой познакомится на Покров, то им точно быть женихом и невестой. А вот свадьба 14 октября сулила крепкий брак и семейное счастье.
Много снега на Покров — к большому количеству свадеб до Великого поста.