Вопросы об электросамокатах включили в экзамен ГИБДД

Билеты скорректировали в соответствии с изменившимися 1 марта правилами дорожного движения

23 апреля 2023, 13:42, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В теоретический экзамен на водительские права включили вопросы об электросамокатах, сообщает ТАСС.

Билеты скорректировали, чтобы они соответствовали изменившимся 1 марта правилам дорожного движения.

В новой версии особое внимание уделяют электросамокатам, электроскейтбордам, гироскутерам, сегвеям, моноколёсам и другим подобным средствам. Водителям объясняют, как нужно двигаться на таком транспорте, а также о том, какие ограничения на него распространяются.

Также с 1 марта перевозку пассажиров на мопедах и скутерах запретили в любом случае.