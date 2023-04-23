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Вопросы об электросамокатах включили в экзамен ГИБДД

Билеты скорректировали в соответствии с изменившимися 1 марта правилами дорожного движения

23 апреля 2023, 13:42, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В теоретический экзамен на водительские права включили вопросы об электросамокатах, сообщает ТАСС.

Билеты скорректировали, чтобы они соответствовали изменившимся 1 марта правилам дорожного движения.

В новой версии особое внимание уделяют электросамокатам, электроскейтбордам, гироскутерам, сегвеям, моноколёсам и другим подобным средствам. Водителям объясняют, как нужно двигаться на таком транспорте, а также о том, какие ограничения на него распространяются.

Также с 1 марта перевозку пассажиров на мопедах и скутерах запретили в любом случае.

Пдд

Комментарии 2

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Гость

14:32:53 23-04-2023

Ссаными тряпками это говно гонять надо, а не в ПДД вносить

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Гость

16:42:33 24-04-2023

Гость (14:32:53 23-04-2023) Ссаными тряпками это говно гонять надо, а не в ПДД вносить... ходите пешком, в попу прогресс

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