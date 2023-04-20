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Закон о коммендантском часе ужесточат в Алтайском крае: куда запретят ходить детям

Закон о комендантском часе ограничивает время пребывания детей и подростков на улице и в общественных местах

20 апреля 2023, 16:36, Анастасия Бичакова

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Поправки в закон о комендантском часе для детей и подростков, который действует в Алтайском крае уже более десяти лет, рассмотрят в АКЗС. Сейчас этот вопрос на повестке дня.

Закон предлагают ужесточить – в частности, расширить список мест, которые нельзя посещать детям и подросткам. Подробнее об этом – в материале amic.ru.

1

Как сейчас работает закон о комендантском часе в Алтайском крае и куда подросткам уже нельзя ходить без взрослых?

Комендантский час в Алтайском крае ввели с 1 апреля 2010 года.

Сейчас закон о комендантском часе в Алтайском крае запрещает детям и подросткам находиться в ночное время на улицах, в парках и на лестничных площадках, детских площадках, в лифтах и спортивных сооружениях без сопровождения взрослых.

Ограничения зависят от возраста. Для подростков до 16 лет ночное время ограничено периодом с 22:00 до 06:00, а с 16 до 18 лет – с 23:00 до 06:00.

Но в некоторых местах детям и подросткам вообще не следует находиться – и с взрослыми, и без них. Это клубы, сауны, бани, гостиницы, игорные заведения, бары, пивные, стройки, чердаки и т.д.

2

Что нового может ввести закон?

В АКЗС предлагают запретить детям и подросткам посещать расселённые многоквартирные дома, признанные ветхими и аварийными, а также подлежащие сносу и бесхозные здания. Соответствующий пакет поправок рассмотрят депутаты краевого Заксобрания.

Но это не всё. Особое внимание уделят местам, где ребёнок рискует попробовать табачную продукцию или приобрести курительные устройства. Речь идёт, например, о кальянных.

Кстати, напомним, что вейпы полностью запретили для несовершеннолетних в России. И с этим связано множество ограничений. Подробнее об этом читайте в материале amic.ru.

3

Что будет с ребёнком, если он нарушил комендантский час?

Детей и подростков, нарушивших комендантский час, могут отправить в полицейский участок.

Сотрудники правоохранительных органов вызывают родителей нарушителей.

4

Какие штрафы грозят родителям, если их ребёнок нарушил комендантский час?

Штрафы остаются прежними. За первое нарушение родителей могут оштрафовать от 100 до 500 рублей. Но если это происходит неоднократно, то сумма увеличивается, следует из КоАП.
5

В других регионах уже есть комендантский час?

Да, есть, но везде разный. Регионы сами устанавливают рамки комендантского часа. В зависимости от субъекта могут немного варьироваться возраст подростка, а также часы, в которые им нельзя находиться на улице и в общественных местах без сопровождения родителей.

Но в целом по всей России дети не могут ночью выходить из дома одни.

Фото: barnaul.org

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Алтайский край акзс дети Законопроекты

Комментарии 2

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Гость

23:42:23 20-04-2023

Гостиницы чем не угодили? Семья может путешествовать по стране и жить при этом в гостинице. Или кто закон принимал гостницы рассматривает только как притон?

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Гость

12:46:36 22-04-2023

в Супермаркете МАГНИТ ,в Новоалтайске на Парковой работает отдел по продаже курительных смесей и вейпсов ии всякой дряни до 23-00 и толпы малолеток тусуются в магазине до 24-00 в неадыквате....полиция на это НИ КАК НЕ РЕАГИРУЕТ !!! Люди жалуются !

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