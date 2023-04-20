Закон о коммендантском часе ужесточат в Алтайском крае: куда запретят ходить детям
Закон о комендантском часе ограничивает время пребывания детей и подростков на улице и в общественных местах
20 апреля 2023, 16:36, Анастасия Бичакова
Поправки в закон о комендантском часе для детей и подростков, который действует в Алтайском крае уже более десяти лет, рассмотрят в АКЗС. Сейчас этот вопрос на повестке дня.
Закон предлагают ужесточить – в частности, расширить список мест, которые нельзя посещать детям и подросткам. Подробнее об этом – в материале amic.ru.
Как сейчас работает закон о комендантском часе в Алтайском крае и куда подросткам уже нельзя ходить без взрослых?
Комендантский час в Алтайском крае ввели с 1 апреля 2010 года.
Сейчас закон о комендантском часе в Алтайском крае запрещает детям и подросткам находиться в ночное время на улицах, в парках и на лестничных площадках, детских площадках, в лифтах и спортивных сооружениях без сопровождения взрослых.
Ограничения зависят от возраста. Для подростков до 16 лет ночное время ограничено периодом с 22:00 до 06:00, а с 16 до 18 лет – с 23:00 до 06:00.
Но в некоторых местах детям и подросткам вообще не следует находиться – и с взрослыми, и без них. Это клубы, сауны, бани, гостиницы, игорные заведения, бары, пивные, стройки, чердаки и т.д.
Что нового может ввести закон?
В АКЗС предлагают запретить детям и подросткам посещать расселённые многоквартирные дома, признанные ветхими и аварийными, а также подлежащие сносу и бесхозные здания. Соответствующий пакет поправок рассмотрят депутаты краевого Заксобрания.
Но это не всё. Особое внимание уделят местам, где ребёнок рискует попробовать табачную продукцию или приобрести курительные устройства. Речь идёт, например, о кальянных.
Кстати, напомним, что вейпы полностью запретили для несовершеннолетних в России. И с этим связано множество ограничений. Подробнее об этом читайте в материале amic.ru.
Что будет с ребёнком, если он нарушил комендантский час?
Детей и подростков, нарушивших комендантский час, могут отправить в полицейский участок.
Сотрудники правоохранительных органов вызывают родителей нарушителей.
Какие штрафы грозят родителям, если их ребёнок нарушил комендантский час?
В других регионах уже есть комендантский час?
Да, есть, но везде разный. Регионы сами устанавливают рамки комендантского часа. В зависимости от субъекта могут немного варьироваться возраст подростка, а также часы, в которые им нельзя находиться на улице и в общественных местах без сопровождения родителей.
Но в целом по всей России дети не могут ночью выходить из дома одни.
23:42:23 20-04-2023
Гостиницы чем не угодили? Семья может путешествовать по стране и жить при этом в гостинице. Или кто закон принимал гостницы рассматривает только как притон?
12:46:36 22-04-2023
в Супермаркете МАГНИТ ,в Новоалтайске на Парковой работает отдел по продаже курительных смесей и вейпсов ии всякой дряни до 23-00 и толпы малолеток тусуются в магазине до 24-00 в неадыквате....полиция на это НИ КАК НЕ РЕАГИРУЕТ !!! Люди жалуются !