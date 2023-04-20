Комендантский час в Алтайском крае ввели с 1 апреля 2010 года.

Сейчас закон о комендантском часе в Алтайском крае запрещает детям и подросткам находиться в ночное время на улицах, в парках и на лестничных площадках, детских площадках, в лифтах и спортивных сооружениях без сопровождения взрослых.

Ограничения зависят от возраста. Для подростков до 16 лет ночное время ограничено периодом с 22:00 до 06:00, а с 16 до 18 лет – с 23:00 до 06:00.

Но в некоторых местах детям и подросткам вообще не следует находиться – и с взрослыми, и без них. Это клубы, сауны, бани, гостиницы, игорные заведения, бары, пивные, стройки, чердаки и т.д.