"Восклицательная" вакансия: современный премиум-салон в Барнауле набирает сотрудников
Здесь не понаслышке знают, какая она, работа мечты
01 августа 2023, 10:00, ИА Амител LjN8JxbJi
Как прекрасно прийти на работу утром, где царит теплая, дружественная атмосфера, где уважают, ценят и всегда готовы помочь. Вокруг уютно, рабочий день проходит в комфорте и с улыбкой, а зарплату платят вовремя. Да не простую, а достойную. Мечта? Нет – реальность. Салон красоты бизнес-класса "Восклицательный" приглашает на работу опытных мастеров маникюра и педикюра, а также бровиста, бровиста-визажиста и управляющего.
Что известно о салоне?
"Восклицательный" – место, где оказывают классические премиум бьюти-услуги, но добавляют к ним теплоту и заботу. Здесь ценят не только клиентов, но и сотрудников, а потому предлагают работу на премиальных безопасных материалах и современном оборудовании.
Салон ждет в свою команду профессиональных и доброжелательных и искренне любящих свое дело мастеров. Для успешных кандидатов возможны индивидуальные условия сотрудничества.
Что соискателям предлагает салон "Восклицательный"?
"Я с уважением и заботой отношусь к сотрудникам, на работе коллег ждет комфорт и чистота, премиальное качество расходных материалов, современное оборудование, анатомические кресла для мастеров, большая комната для комфортного отдыха в перерывах между клиентами, и конечно, адекватные, уважительные отношения в коллективе", – говорит директор салона Олеся Красикова.
А также:
- официальное трудоустройство, оплата больничных и отпусков + корпоративные подарки;
- график работы: 2/2, 3/3 с 09:00 до 20:00 (управляющий: 5/2 с 09:00 до 17:00);
- высокий средний чек + онлайн чаевые;
- своевременная оплата труда;
- внутренний прайс для сотрудников 40%;
- возможность роста до топ-мастера (с повышенным прайсом и %);
- обеспечение расходными материалами и оборудованием (по СанПиН);
- компенсация за повышение квалификации (за счет салона);
- комфортная адаптация в команде;
- отдельная стерилизационная, раздельные кабинеты маникюра и педикюра;
- удобное расположение салона.
"У нас грандиозные планы и огромная мотивация. Если сотруднику важна эстетика рабочего пространства, если он любит все новое и хочет в команду профессионалов – ему к нам", – подытожила директор.
Салон красоты бизнес-класса "Восклицательный"
Адрес: г. Барнаул, ул. Семенова, 1
Тел.: 8-913-089-0482
WA
Сайт
ИП Красикова О.В
Реклама
10:12:47 01-08-2023
чаевые... куды мы котимся!?
14:58:16 01-08-2023
Гость (10:12:47 01-08-2023) чаевые... куды мы котимся!?... от слова «кот»?
16:31:52 01-08-2023
Гость (14:58:16 01-08-2023) от слова «кот»?... да, да, от слова Скот...
15:15:22 01-08-2023
з/п не понятна -все и не о чем!
17:22:27 01-08-2023
Когда уже перестанут работники ждать чаевые, а клиенты давать эти чаевые... В Японии или Корее попробуйте дать чаевые, на вас в лучшем случае как на дурака посмотрят. Высокий уровень сервиса должен быть по умолчанию, а не за чаевые. Ну и соответственно зарплата достойная.