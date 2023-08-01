Здесь не понаслышке знают, какая она, работа мечты

01 августа 2023, 10:00, ИА Амител LjN8JxbJi

Салон красоты "Восклицательный" / Фото: предоставлено компанией

Как прекрасно прийти на работу утром, где царит теплая, дружественная атмосфера, где уважают, ценят и всегда готовы помочь. Вокруг уютно, рабочий день проходит в комфорте и с улыбкой, а зарплату платят вовремя. Да не простую, а достойную. Мечта? Нет – реальность. Салон красоты бизнес-класса "Восклицательный" приглашает на работу опытных мастеров маникюра и педикюра, а также бровиста, бровиста-визажиста и управляющего.

Что известно о салоне?

"Восклицательный" – место, где оказывают классические премиум бьюти-услуги, но добавляют к ним теплоту и заботу. Здесь ценят не только клиентов, но и сотрудников, а потому предлагают работу на премиальных безопасных материалах и современном оборудовании.

Салон ждет в свою команду профессиональных и доброжелательных и искренне любящих свое дело мастеров. Для успешных кандидатов возможны индивидуальные условия сотрудничества.

















Салон красоты "Восклицательный" / Фото: предоставлено компанией

Что соискателям предлагает салон "Восклицательный"?

"Я с уважением и заботой отношусь к сотрудникам, на работе коллег ждет комфорт и чистота, премиальное качество расходных материалов, современное оборудование, анатомические кресла для мастеров, большая комната для комфортного отдыха в перерывах между клиентами, и конечно, адекватные, уважительные отношения в коллективе", – говорит директор салона Олеся Красикова.

Олеся Красикова / Фото: салон "Восклицательный"

А также:

официальное трудоустройство, оплата больничных и отпусков + корпоративные подарки;

график работы: 2/2, 3/3 с 09:00 до 20:00 (управляющий: 5/2 с 09:00 до 17:00);

высокий средний чек + онлайн чаевые;

своевременная оплата труда;

внутренний прайс для сотрудников 40%;

возможность роста до топ-мастера (с повышенным прайсом и %);

обеспечение расходными материалами и оборудованием (по СанПиН);

компенсация за повышение квалификации (за счет салона);

комфортная адаптация в команде;

отдельная стерилизационная, раздельные кабинеты маникюра и педикюра;

удобное расположение салона.

"У нас грандиозные планы и огромная мотивация. Если сотруднику важна эстетика рабочего пространства, если он любит все новое и хочет в команду профессионалов – ему к нам", – подытожила директор.

Салон красоты бизнес-класса "Восклицательный"

Адрес: г. Барнаул, ул. Семенова, 1

Тел.: 8-913-089-0482

WA

Сайт

ИП Красикова О.В

Реклама