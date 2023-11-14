Виталий Манишин останется в СИЗО до 2 января 2024 года

14 ноября 2023, 13:40, ИА Амител

Фото: amic.ru

Октябрьский районный суд Барнаула 14 ноября 2023 года еще раз продлил меру пресечения Виталию Манишину, которого подозревают в убийствах нескольких девушек. Срок заключения Манишина в СИЗО должен был истечь 15 ноября 2023 года. Теперь же предполагаемый "политеховский" маньяк останется под арестом до 2 января 2024 года. Об этом сообщили amic.ru в Октябрьском районном суде.

В суд материалы о продлении срока пребывания Манишина под стражей направили 10 ноября 2023 года. Процесс состоялся 14 ноября в 13:00 в закрытом режиме.

В прошлый раз меру пресечения Манишину продлевали 28 сентября 2023 года. После этого защита обвиняемого пыталась оспорить решение. Заседание прошло 19 октября в Алтайском краевом суде, и суд апелляционной инстанции оставил постановление судьи без изменения.

В июле 2023 года адвокат также пытался добиться его перевода из СИЗО под домашний арест, но в этом суд Манишину отказал.

Напомним, что Виталия Манишина арестовали 18 мая 2023 года по подозрению в убийстве и попытке изнасилования 17-летней девушки в 1989 году рядом с селом Зеленая Дубрава Родинского района.

Затем Манишин признался в убийствах пяти абитуриенток АлтГТУ в 2000 году, а потом – еще трех студенток (17-летней Елены Анисимовой, 21-летней Чодураа Ооржак и 26-летней Натальи Бердышевой) и одной женщины – 54-летней Валентины Михайлюковой.

Сейчас Манишин проходит по двум пунктам статьи 105 УК РФ. По первому пункту его подозревают в убийстве двух или более лиц, а по второму – в убийстве с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, которое связано с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера.

При этом близкие Манишина говорят, что следствие оказывает давление на мужчину и его семью.