Врач назвала неочевидные привычки, которые приводят к деменции
Одна из них — недосып
07 августа 2026, 08:15, ИА Амител
Хронический недосып и отсутствие физической активности существенно повышают риск развития деменции. Об этом в интервью "Ленте.ру" рассказала врач-невролог "СМ-Клиники" Ольга Черникова.
«Во сне головной мозг не только отдыхает, но и очищается от продуктов обмена, в том числе белков, накопление которых связывают с болезнью Альцгеймера», — заявила специалист.
Сон продолжительностью менее шести-семи часов напрямую сказывается на когнитивных способностях. По словам специалиста, это приводит к ухудшению памяти, снижению концентрации внимания и замедлению скорости мышления.
Черникова подчеркнула, что сидячий образ жизни провоцирует сердечно-сосудистые заболевания, которые являются одним из ключевых факторов риска возникновения деменции.
Этих последствий можно избежать: регулярная физическая активность помогает поддерживать здоровье сосудов и защищает мозг от преждевременного старения.
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