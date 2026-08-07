Одна из них — недосып

07 августа 2026, 08:15, ИА Амител

Врачи / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Хронический недосып и отсутствие физической активности существенно повышают риск развития деменции. Об этом в интервью "Ленте.ру" рассказала врач-невролог "СМ-Клиники" Ольга Черникова.

«Во сне головной мозг не только отдыхает, но и очищается от продуктов обмена, в том числе белков, накопление которых связывают с болезнью Альцгеймера», — заявила специалист.

Сон продолжительностью менее шести-семи часов напрямую сказывается на когнитивных способностях. По словам специалиста, это приводит к ухудшению памяти, снижению концентрации внимания и замедлению скорости мышления.

Черникова подчеркнула, что сидячий образ жизни провоцирует сердечно-сосудистые заболевания, которые являются одним из ключевых факторов риска возникновения деменции.

Этих последствий можно избежать: регулярная физическая активность помогает поддерживать здоровье сосудов и защищает мозг от преждевременного старения.