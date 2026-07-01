Абразивные частицы способны травмировать чувствительную кожу и усиливать воспаления

01 июля 2026, 20:00, ИА Амител

Ржавая вода / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

После плановых отключений горячей воды она часто остается "ржавой" на некоторое время. Врач-дерматолог Наталия Жовтан рассказала "Газете.ru", что использовать такую воду для умывания не стоит.

Хотя однократное соприкосновение с ржавой водой не опасно, оно может повредить кожу.

«Сухость и раздражение — самые частые последствия. Частицы ржавчины нарушают защитный слой кожи, вызывая шелушение и зуд», — объясняет Жовтан.

Особенно осторожными нужно быть людям с хроническими кожными заболеваниями.

«Людям с экземой или атопическим дерматитом лучше избегать контакта с ржавой водой, чтобы не вызвать обострение. Также не рекомендуется мыть ею детей младшего возраста», — предупреждает специалист.

Волосы, особенно осветленные или окрашенные, страдают больше всего. Частицы железа могут окрасить волосы в рыжеватый или желтоватый цвет. Волосы становятся сухими, ломкими и теряют блеск, отмечает Жовтан.

Если контакт с ржавой водой вызывает дискомфорт, то ее употребление внутрь может быть опасным. Избыток железа в организме нарушает работу печени, почек и желудочно-кишечного тракта, предупреждает врач. Абразивные частицы ржавой воды также повреждают эмаль зубов и десны.

Чтобы защитить себя, дайте воде стечь в течение пяти-десяти минут, пока она не станет прозрачной. При чувствительной коже умывайтесь очищенной водой. Для питья и чистки зубов используйте бутилированную или фильтрованную воду. Если вода остается некачественной долго, обратитесь в управляющую компанию.