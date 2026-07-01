Врач объяснила, почему нельзя мыться в ржавой воде
Абразивные частицы способны травмировать чувствительную кожу и усиливать воспаления
01 июля 2026, 20:00, ИА Амител
После плановых отключений горячей воды она часто остается "ржавой" на некоторое время. Врач-дерматолог Наталия Жовтан рассказала "Газете.ru", что использовать такую воду для умывания не стоит.
Хотя однократное соприкосновение с ржавой водой не опасно, оно может повредить кожу.
«Сухость и раздражение — самые частые последствия. Частицы ржавчины нарушают защитный слой кожи, вызывая шелушение и зуд», — объясняет Жовтан.
Особенно осторожными нужно быть людям с хроническими кожными заболеваниями.
«Людям с экземой или атопическим дерматитом лучше избегать контакта с ржавой водой, чтобы не вызвать обострение. Также не рекомендуется мыть ею детей младшего возраста», — предупреждает специалист.
Волосы, особенно осветленные или окрашенные, страдают больше всего. Частицы железа могут окрасить волосы в рыжеватый или желтоватый цвет. Волосы становятся сухими, ломкими и теряют блеск, отмечает Жовтан.
Если контакт с ржавой водой вызывает дискомфорт, то ее употребление внутрь может быть опасным. Избыток железа в организме нарушает работу печени, почек и желудочно-кишечного тракта, предупреждает врач. Абразивные частицы ржавой воды также повреждают эмаль зубов и десны.
Чтобы защитить себя, дайте воде стечь в течение пяти-десяти минут, пока она не станет прозрачной. При чувствительной коже умывайтесь очищенной водой. Для питья и чистки зубов используйте бутилированную или фильтрованную воду. Если вода остается некачественной долго, обратитесь в управляющую компанию.
«Ржавая вода не должна вызывать панику, но и игнорировать меры предосторожности не стоит. Лучше дать системе время на промывку, чем подвергать кожу и волосы нежелательному воздействию», — резюмирует Жовтан.
20:53:32 01-07-2026
Не сказано что пить низя.
21:28:28 01-07-2026
Musik (20:53:32 01-07-2026) Не сказано что пить низя. ...
можно.
Ржавчину ложечкой из стакана удали и пей ...
21:27:26 01-07-2026
на нашем предприятии настолько суровые рабочие , что ржавчину они используют вместо скраба от загрязнения ...
22:16:05 01-07-2026
Можно металл добывать.
22:36:54 01-07-2026
Лучше дать системе время на промывку
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сама система не промоется, это соседи подвергнут себя риску ради Вас
09:06:32 02-07-2026
Так на потоке уже горячей воды нет вечность а где в кране горячая шла идет маленькой струйкой ржавая но тепленькая.Теплосети все обещают дать горячию но увы - вот и моемся что есть.