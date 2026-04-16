Эпидемиолог предупредил об опасности воды из-под крана

В некипяченой водопроводной воде могут скрываться ротавирусы, гепатит А, кишечная палочка и другие возбудители

16 апреля 2026, 16:33, ИА Амител

Кран, вода / Изображение сгенерировано с помощью нейросети "Шедеврум" / amic.ru

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Роман Полибин предупредил об опасности употребления некипяченой водопроводной воды. По его словам, в такой воде могут содержаться возбудители серьезных заболеваний: ротавирусы, норовирусы, вирусы гепатита А, а также шигеллы и патогенные штаммы кишечной палочки, сообщает РИА Новости.

Инфицирование через воду способно вызвать острую кишечную инфекцию с диареей, рвотой, лихорадкой и быстро развивающимся обезвоживанием. В группе повышенного риска — дети и пожилые люди, предупредил эпидемиолог.

При появлении жидкого стула три и более раз в сутки, рвоты, болей в животе или температуры специалист настоятельно рекомендует немедленно обратиться к врачу. Самостоятельный прием противодиарейных препаратов без консультации с доктором может быть опасен для здоровья.