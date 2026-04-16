Эпидемиолог предупредил об опасности воды из-под крана
В некипяченой водопроводной воде могут скрываться ротавирусы, гепатит А, кишечная палочка и другие возбудители
16 апреля 2026, 16:33, ИА Амител
Главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Роман Полибин предупредил об опасности употребления некипяченой водопроводной воды. По его словам, в такой воде могут содержаться возбудители серьезных заболеваний: ротавирусы, норовирусы, вирусы гепатита А, а также шигеллы и патогенные штаммы кишечной палочки, сообщает РИА Новости.
Инфицирование через воду способно вызвать острую кишечную инфекцию с диареей, рвотой, лихорадкой и быстро развивающимся обезвоживанием. В группе повышенного риска — дети и пожилые люди, предупредил эпидемиолог.
При появлении жидкого стула три и более раз в сутки, рвоты, болей в животе или температуры специалист настоятельно рекомендует немедленно обратиться к врачу. Самостоятельный прием противодиарейных препаратов без консультации с доктором может быть опасен для здоровья.
16:36:14 16-04-2026
21:16:25 16-04-2026
Гость (16:36:14 16-04-2026) Полюго сказал можно... ага, в прошлом году говорил, что сам пьет из под крана прекрасную чистую воду 🤣
16:56:14 16-04-2026
Это всё про нашу барнаульскую воду??????? Уже начинаю ощущать рвотный позыв!
Это всё про нашу барнаульскую воду??????? Уже начинаю ощущать рвотный позыв!
17:02:34 16-04-2026
Если в некипяченой водопроводной воде обнаружат ротавирусы, гепатит А, кишечную палочку и другие возбудители, тогда весь Водоканал в полном составе должен пойти под суд. Проверяйте, садите, кто мешает?
18:39:00 16-04-2026
эпидемиолог внештатный. минздрава РФ. Он за всю воду в России сказал? Барнаул при чем. Сейчас люди с неустойчивой психикой запаникуют
19:24:06 16-04-2026
45 лет пью воду из под крана, пока жив и даже диареей не страдал
08:47:49 17-04-2026
капитан очевидность