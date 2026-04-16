Эпидемиолог предупредил об опасности воды из-под крана

В некипяченой водопроводной воде могут скрываться ротавирусы, гепатит А, кишечная палочка и другие возбудители

16 апреля 2026, 16:33, ИА Амител

Кран, вода / Изображение сгенерировано с помощью нейросети "Шедеврум" / amic.ru

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Роман Полибин предупредил об опасности употребления некипяченой водопроводной воды. По его словам, в такой воде могут содержаться возбудители серьезных заболеваний: ротавирусы, норовирусы, вирусы гепатита А, а также шигеллы и патогенные штаммы кишечной палочки, сообщает РИА Новости.

Инфицирование через воду способно вызвать острую кишечную инфекцию с диареей, рвотой, лихорадкой и быстро развивающимся обезвоживанием. В группе повышенного риска — дети и пожилые люди, предупредил эпидемиолог.

При появлении жидкого стула три и более раз в сутки, рвоты, болей в животе или температуры специалист настоятельно рекомендует немедленно обратиться к врачу. Самостоятельный прием противодиарейных препаратов без консультации с доктором может быть опасен для здоровья.

Комментарии 7

Гость

16:36:14 16-04-2026

Полюго сказал можно

Элен без ребят

21:16:25 16-04-2026

Гость (16:36:14 16-04-2026) Полюго сказал можно... ага, в прошлом году говорил, что сам пьет из под крана прекрасную чистую воду 🤣

Гость

16:56:14 16-04-2026

Это всё про нашу барнаульскую воду??????? Уже начинаю ощущать рвотный позыв!

Гость

17:02:34 16-04-2026

Если в некипяченой водопроводной воде обнаружат ротавирусы, гепатит А, кишечную палочку и другие возбудители, тогда весь Водоканал в полном составе должен пойти под суд. Проверяйте, садите, кто мешает?

Гость

18:39:00 16-04-2026

эпидемиолог внештатный. минздрава РФ. Он за всю воду в России сказал? Барнаул при чем. Сейчас люди с неустойчивой психикой запаникуют

Гость

19:24:06 16-04-2026

45 лет пью воду из под крана, пока жив и даже диареей не страдал

Гость

08:47:49 17-04-2026

капитан очевидность

